Twitter busca competir con YouTube y otras plataformas de video

El dueño de Twitter, Elon Musk, busca competir con YouTube y otras plataformas de video mejorando las compensaciones a los creadores de contenido.

Fue el propio Musk que reveló su estrategia silenciosa para mejorar la plataforma que acaba de adquirir por 44 mil millones de dólares.

“Se estaría implementando un giro para tratar de atraer a creadores y escritores de videos, compitiendo con YouTube”, indicaron expertos.

“Vemos qué sucede cuando Twitter ofrece un buen video con una mayor compensación para los creadores”, escribió Musk al responder un comentario de Mr. Beast.

No es la primera vez que Musk menciona su interés por competir con las plataformas de video.

El multimillonario en otro tuit indicó que no solo buscaría mejores compensaciones para los creadores de videos, sino a los de contenido escrito.

Otra plataforma que entraría en la competencia con YouTube sería Subtack, que sería el objetivo más fácil de superar para Twitter.

“Lo más difícil será sin duda YouTube, ya que no solo es la más dominante del mundo, sino el segundo motor de búsqueda más grande del mundo”, indicaron conocedores.

Para Musk será todo un desafío alcanzar a YouTube y construir las herramientas para hacer de Twitter una plataforma más amigable.

Desde que el magnate adquirió la plataforma se han realizado masivos despidos de personal.

Let’s see what happens when Twitter offers good video with higher compensation for creators …

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022