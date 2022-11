Twitter autenticará manualmente las cuentas, ahora serán azul, gris o dorada

El CEO de Twitter, Elon Musk, anunció que autenticará manualmente las cuentas y ahora serán de colores distintos para diferenciarlas por categorías.

Las marcas de verificación serán azules para personas, doradas para empresas y gris para los gobiernos.

El nuevo proyecto del multimillonario empezaría a funcionar a partir del próximo 2 de diciembre, poniendo en marcha el nuevo proceso de autenticar manualmente las cuentas.

Musk, describió la verificación de las cuentas como algo doloroso, pero necesario para mejorar la navegación en la plataforma.

El anuncio se da a pocos días que Twitter tuvo que suspender las verificaciones luego del caos que generaron cuentas falsas que se hicieron pasar por marcas notables.

Desde esa mala experiencia, Musk indicó que la compañía no verificaría las cuentas hasta estar seguros. Con la decisión de autenticar manualmente las cuentas se espera un mejor control.

El CEO de Twitter indicó que la otra semana dará una explicación amplia de cómo funcionarán las verificaciones. Otra idea de Musk es buscar competir con YouTube, ofreciendo a los creadores de contenido mayor compensación.

“Vemos qué sucede cuando Twitter ofrece un buen video con una mayor compensación para los creadores”, escribió Musk al responder un comentario de Mr. Beast.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022