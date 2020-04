Twitter anuncia el cierre de miles de cuentas falsas vinculadas a Juan Orlando Hernández

La compañía Twitter anunció este jueves el cierre de miles de cuentas falsas vinculadas al gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández.

En el análisis de Twitter se revela que la cuenta oficial de Hernández pasó de mil retuits a 30 o 40 mil, en su mayoría de cuentas ilegales.

Son 3,104 cuentas falsas ligadas a Juan Orlando Hernández las que fueron eliminadas de la plataforma.

“Descubrimos que muchas cuentas no auténticas estaban accediendo a Twitter desde el mismo IP en Honduras, y retuiteando fuertemente la cuenta del presidente. Eliminamos 3.104 cuentas cuando descubrimos que un miembro de su equipo creó las cuentas falsas en nombre del gobierno”, cita el tuit.

