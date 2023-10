Palin y Restrepo ampliarán aún más las capacidades de participación federal de Tusk

Tusk crece a ritmo acelerado en el D. C. y acelerado de la práctica anuncia nuevas contrataciones que incluyen a Tanner Palin, ex directora de comunicaciones de la congresista Lucy McBath, y María Restrepo, ex directora asociada senior de la vicepresidenta Kamala Harris

Tusk Strategies tras más de una década de trabajar en resolver grandes desafíos regulatorios y de asuntos públicos a las empresas y organizaciones más innovadoras y ambiciosas para ayudarlas a alcanzar el éxito, anunció hoy las últimas incorporaciones a su oficina del D. C.: ha designado vicepresidente a Tanner Palin y asociada sénior a Maria Restrepo.





Tanner Palin se une a Tusk después de desempeñarse como director de comunicaciones y asesor principal de la representante estadounidense Lucy McBath (GA-07). Ayudó a guiar la estrategia de medios, dio forma a los mensajes y fue autor de discursos que el Washington Post y otros canales describieron como “contundentes” y “poderosos”. La victoria de la campaña en 2018 fue histórica, ya que superó un déficit de ocho puntos para recuperar un escaño ocupado durante más de 30 años. Anteriormente, trabajó en Devine Mulvey Longabaugh, una firma de consultoría política demócrata, donde proporcionó estrategias de medios y mensajes para campañas en todo el país. Tanner también fue uno de los primeros miembros del personal de la candidatura presidencial de Bernie Sanders en 2016, una campaña que dejó una huella indeleble en la política estadounidense.

Por su parte, María Restrepo se une a Tusk después de desempeñarse como directora asociada sénior del secretario de personal del vicepresidente Harris en la Casa Blanca. En este cargo, administró el libro de información diaria del vicepresidente. Antes de incorporarse a la Casa Blanca, fue asociada de protección de votantes en la campaña Biden-Harris, donde ayudó a liderar los esfuerzos para certificar los resultados de las elecciones de 2020 en Pensilvania.

Según Cristóbal Alex, presidente de la oficina de Tusk en el D. C., “Cuando fundé nuestra oficina en D. C. hace poco más de un año, imaginé incorporar a las personas más talentosas de todo el gobierno federal. Estoy entusiasmado con el equipo que seguimos formando y espero poder brindar más capacidades y experiencia a nuestros clientes”.

Según Bernadette Carrillo, director gerente: “Tanner y María son incorporaciones increíbles a nuestra oficina. Lucen impresionantes carteras en el Gobierno que significan que llegan a Tusk con un conocimiento institucional envidiable, conocimientos estratégicos y capacidad para ejecutar las campañas de nuestros clientes. Tenemos suerte de poder llamarlos ahora compañeros de equipo”.

Palin y Restrepo marcan el último capítulo del reciente crecimiento de Tusk. Las contrataciones siguen al reciente lanzamiento de CHIPS Act Practice en la primavera por Bernadette Carrillo, anterior directora de Asuntos Intergubernamentales de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, y debut del bufete en el D. C. el verano pasado. Luego, se sumó la oficina de Los Ángeles y la ampliación de la presencia de Tusk en Nueva York a través de contrataciones de alto nivel, incluido el ex Jefe de Gabinete de la Mayoría del Senado de Nueva York, Shontell Smith, así como la creación de nuevas áreas de práctica específicas de materias, incluyendo Crypto + FinTech.

Tusk Strategies está bajo la dirección del su CEO Chris Coffey, exalumno de la administración Bloomberg y asesor de asuntos políticos de las altas esferas de Fortune 500. La empresa fue fundada por un capitalista de riesgo, filántropo y estratega político, Bradley Tusk.

Para obtener más información sobre Tusk Strategies, visite TuskStrategies.com.

