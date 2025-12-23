Internacionales

Turquía advierte que el Estado Islámico planea ataques terroristas en Nochevieja 

Las autoridades  turcas determinaron que los sospechosos han enviado ayuda económica en efectivo a miembros del grupo y a sus familias en zonas de conflicto en Siria. 

estado islámico Imagen cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 23-12-2025.10:40 am.

Las autoridades de Turquía han advertido sobre posibles ataques del Estado Islámico en Nochevieja, incrementando las medidas de seguridad en todo el país.

Según fuentes oficiales, la inteligencia turca detectó evidencias de planes para atentar durante las celebraciones de fin de año, un periodo tradicionalmente sensible en materia de seguridad nacional.

El Ministerio del Interior turco confirmó en un comunicado que se han desplegado miles de agentes en lugares clave, como plazas, avenidas y zonas turísticas de Estambul y Ankara.

Además, se reforzaron los controles en aeropuertos y estaciones de transporte público para prevenir incidentes y proteger a la población ante la posibilidad de un ataque del Estado Islámico.

Medidas de prevención y cooperación internacional 

Las fuerzas de seguridad trabajan en coordinación con agencias internacionales y han realizado varias detenciones en operativos recientes.

Autoridades recuerdan que el país ha sido blanco de ataques previos del Estado Islámico, especialmente durante eventos públicos y festividades masivas.

El gobierno llama a los ciudadanos a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa.

