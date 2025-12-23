Turquía advierte que el Estado Islámico planea ataques terroristas en Nochevieja 

Las autoridades de Turquía han advertido sobre posibles ataques del Estado Islámico en Nochevieja, incrementando las medidas de seguridad en todo el país.

Según fuentes oficiales, la inteligencia turca detectó evidencias de planes para atentar durante las celebraciones de fin de año, un periodo tradicionalmente sensible en materia de seguridad nacional.

El Ministerio del Interior turco confirmó en un comunicado que se han desplegado miles de agentes en lugares clave, como plazas, avenidas y zonas turísticas de Estambul y Ankara.

Además, se reforzaron los controles en aeropuertos y estaciones de transporte público para prevenir incidentes y proteger a la población ante la posibilidad de un ataque del Estado Islámico.

Medidas de prevención y cooperación internacional



Las fuerzas de seguridad trabajan en coordinación con agencias internacionales y han realizado varias detenciones en operativos recientes.

Autoridades recuerdan que el país ha sido blanco de ataques previos del Estado Islámico, especialmente durante eventos públicos y festividades masivas.

El gobierno llama a los ciudadanos a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa.