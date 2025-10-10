Turning Point USA anuncia su propio espectáculo de medio tiempo como alternativa al de Bad Bunny en el Super Bowl

La organización conservadora Turning Point USA anunció que producirá su propia versión del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, en respuesta a la elección del cantante Bad Bunny como artista principal del evento oficial de la NFL.

En una publicación realizada el 9 de octubre, la agrupación fundada por Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, confirmó la realización de “The All-American Halftime Show”, un evento que, según señalaron, celebrará los valores de “fe, familia y libertad”. Los organizadores adelantaron que los detalles y artistas participantes serán revelados próximamente, con la fecha 2 de febrero de 2026 como referencia.

Turning Point USA invitó al público a registrarse en su sitio web, donde solicita datos de contacto y preferencias musicales en géneros como rock clásico, country, pop, hip hop, americana y música cristiana, entre otros.

El anuncio se produce en medio de la polémica generada por la selección de Bad Bunny como protagonista del espectáculo oficial. El artista puertorriqueño ha sido crítico de las políticas migratorias del presidente Donald Trump y de las redadas de inmigración realizadas durante su administración.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en una entrevista el 3 de octubre que la agencia estará “muy presente” en el Super Bowl para garantizar la seguridad del evento, subrayando que solo deberían asistir “estadounidenses respetuosos de la ley que aman a su país”.

Poco antes del anuncio de Turning Point USA, Bad Bunny informó que agregará una única fecha de concierto, tras haber decidido no incluir a Estados Unidos en su próxima gira mundial. El artista explicó que su decisión responde a su preocupación por el clima político actual y a las deportaciones masivas de latinos durante el gobierno de Trump.