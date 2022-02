Turkcell Digitalizó los Servicios de Voz con la Solución de IMS Nativa en la Nube de Mavenir

Soporte tanto para VoLTE como para VoNR en un núcleo común de IMS

ESTAMBUL–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, proveedor de software de red que está desarrollando el futuro de las redes con software nativo en la nube que se ejecuta en cualquier nube y transforma el modo en que el mundo se conecta, ha implementado exitosamente uno de los sistemas de IMS totalmente nativo en la nube más grandes de Europa, el Medio Oriente y África. La implementación para Turkcell de Turquía desarrolla los servicios de voz para la era del 5G con el IMS nativo en la nube de Mavenir, tras migrar exitosamente todo el tráfico de llamadas de voz de los 11 millones de clientes habilitados para VoLTE. La capacidad adicional también le da espacio a Turkcell para admitir el crecimiento constante, y se planifica su expansión para admitir 24 millones de usuarios de 4G de una base total de suscriptores de 38 millones.

La solución de IMS nativa en la nube de Mavenir es una arquitectura basada en el microservicio con un propósito, desarrollada para entornos de nube completamente automatizados y que se ha implementado en la nube de telecomunicaciones pionera de Turkcell. La arquitectura de microservicios permite que los operadores utilicen el mismo núcleo de IMS para voz en 5G y VoLTE y para implementar servicios nuevos con más rapidez y eficacia. La solución también se puede combinar con los servicios de comunicación enriquecida (RCS) de Mavenir, con el fin de ofrecer a los clientes servicios de mensajería interoperables de avanzada para oponerse a las aplicaciones de libre transmisión (OTT). Mavenir es el líder mundial en IMS de VoLTE1 y líder en servicios de voz y mensajería, con el manejo de más de 11 000 millones de mensajes por día.

Los microservicios hacen que expandirse y escalar como servicio sea más fácil para el operador, como lo demuestra el rápido crecimiento del número de suscriptores habilitados para VoLTE de Turkcell, impulsado por la implementación. La capacidad de activar grandes cantidades de máquinas virtuales también mejora la confiabilidad y la resiliencia, ya que no hay un solo punto de falla. El enfoque centrado en el software también aumenta la agilidad de los operadores: los ciclos de desarrollo, prueba e implementación son considerablemente más rápidos en comparación con la infraestructura heredada basada en hardware patentado.

El valor único de la escalabilidad del IMS nativo en la nube de Mavenir se destacó durante la implementación en Turkcell. En Turquía, a las familias les gusta reunirse durante las festividades nacionales de Bayram en el país. El tráfico de telecomunicaciones también puede alcanzar su pico, hasta el punto en que ocasionalmente se han producido interrupciones del servicio. Debido a la pandemia, se anunció un confinamiento justo antes de las festividades extendidas de Bayram en mayo y en julio de 2021. En consecuencia, era probable que el tráfico de horas pico se duplicara durante los períodos de festividades, según el pronóstico de Turkcell. Gracias a la escalabilidad de la solución, Mavenir pudo duplicar la capacidad de la red en cuestión de días tras el anuncio de confinamiento del gobierno, y el tráfico en efecto alcanzó un pico pero no hubo interrupciones del servicio. Tras implementar exitosamente la solución en su red móvil, Turkcell integrará también vIMS de Mavenir a su red fija.

El Dr. Gediz Sezgin, director de Tecnología de Turkcell, expresó: “ Nuestra nube unificada de telecomunicaciones y un núcleo móvil virtualizado son los fundamentos del objetivo de Turkcell de ser los primeros en llevar al mercado para nuestros clientes estos servicios líderes en la industria. El IMS virtualizado ha sido un hito fundamental para la transformación de la red en nuestro camino hacia la virtualización de las funciones de red (NFV) y nuestra hoja de ruta hacia el 5G. Con su abordaje orientado al software y para cualquier nube, Mavenir ha sido un socio valioso”.

BG Kumar, presidente del Grupo de Negocios de Servicios de Comunicación de Mavenir, indicó: “ Gracias a nuestra experiencia con Turkcell, estamos aprendiendo que el soporte de tanto VoLTE como de voz sobre nuevo radio (Voice over New Radio, VoNR) en un núcleo común de IMS promete facilitar la transición para los operadores a medida que planifican la introducción del 5G. El IMS virtualizado nativo en la nube proporciona continuidad para los servicios de voz que están en riesgo de ser ignorados en el apuro por pasarse al 5G”.

Mavenir y Turkcell Group tienen una asociación estrecha y multifacética. Además de la implementación directa en Turquía, vIMS también se implementará en la subsidiaria de Turkcell en Ucrania, Lifecell, mientras que la planificación de la implementación con las operaciones de BeST y KKTCell del Grupo en Bielorrusia y Chipre, respectivamente, ya está en camino.

En Turquía, Mavenir también presta servicios de comunicación enriquecida y mensajería comercial de RCS además de una solución dinámica de direccionamiento, con lo que colabora en la primera llamada de Open RAN completamente en contenedores del mundo en una arquitectura de O-RAN Split 7.2 en la nube de telecomunicaciones de Turkcell.

Mavenir estará presente como expositor en el Mobile World Congress 2022 en Barcelona, España, en la Fira Gran Vía en el pabellón 2, puesto 2H60. Haga clic aquí para obtener más información.

Acerca de Turkcell:

Turkcell es un operador digital con sede en Turquía, que le ofrece a sus clientes una cartera única de servicios digitales, y de voz, mensajería, datos y Televisión por Protocolo de Internet (Internet Protocol Television, IPTV) en sus redes móviles y fijas. Las compañías de Turkcell Group operan en 4 países: Turquía, Ucrania, Bielorrusia y Chipre del Norte. Turkcell lanzó servicios de LTE en su país de origen el 1 de abril de 2016 y empleó tecnologías de LTE-Advanced y de 3 operadores agregados en 81 ciudades. Turkcell ofrece Internet por fibra óptica a una velocidad de hasta 10 Gbps con servicios de “Fibra hasta el hogar” (Fiber to the Home, FTTH). Turkcell Group informó un ingreso de 35 900 millones de TRY en el año fiscal 2021 con un total de activos de 70 700 millones de TRY al 31 de diciembre de 2021. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y de Estambul (Borsa Istanbul, BIST) desde julio de 2000 y es la única compañía de Turquía que cotiza en la NYSE. www.turkcell.com.tr

Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y es pionero en tecnología de avanzada, y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de la nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

____________________

1 Fuente: Dell’Oro Mobile Core Network 4Q Report 20

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contactos de Relaciones Públicas de Mavenir:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (EE. UU.)



Emmanuela Spiteri EMEA (Europa, Medio Oriente y África [Europe, Middle East and Africa, EMEA])