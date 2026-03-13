Un ciudadano británico de 60 años fue acusado en Dubái por presuntamente grabar misiles iraníes sobre la ciudad. El caso se encuentra bajo la legislación de ciberdelitos de Emiratos Árabes Unidos, confirmaron autoridades del Reino Unido.

El hombre, identificado como turista, habría infringido normas que prohíben publicar o compartir material que pueda afectar la seguridad pública. Además, según la ley emiratí, las violaciones pueden acarrear un mínimo de dos años de prisión y multas de hasta 200.000 dirhams (aproximadamente 54.000 dólares). También se pueden acumular cargos adicionales.

Lana Nusseibeh, ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos ante la Unión Europea, indicó que las normas buscan garantizar la seguridad de la población. Por ello recomendó a los visitantes seguir las directrices oficiales. “Las directrices están ahí para su seguridad y protección”, afirmó.

El embajador emiratí en el Reino Unido, Mansoor Abulhoul, destacó que los Emiratos son un país “muy seguro”. Además, desaconsejó la grabación de videos durante ataques para evitar riesgos por escombros o incidentes.

Recientemente, las autoridades emiratíes emitieron advertencias sobre la difusión de fotos o videos de lugares afectados por ataques o información falsa que pueda causar pánico. Asimismo, mensajes públicos y comunicados oficiales indicaban: “Fotografiar o compartir lugares críticos o información poco fiable puede dar lugar a acciones legales y comprometer la seguridad nacional” y “Piensa antes de compartir. Difundir rumores es un delito”.

La Embajada del Reino Unido en los Emiratos recordó que los ciudadanos británicos están sujetos a las leyes locales, y que infringirlas puede implicar multas, prisión o deportación.

Desde el inicio del conflicto, más de 1.800 misiles y drones han sido lanzados contra Emiratos Árabes Unidos. Esto provocó seis muertos y 141 heridos, según el Ministerio de Defensa emiratí.

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