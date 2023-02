TurboTax de Intuit lanza nuevo TurboTax Live Full Service en Español y conecta con los contribuyentes latinos a través de la campaña publicitaria bilingüe “Ven a TurboTax”

Una campaña bilingüe y culturalmente adaptada recuerda a los contribuyentes latinos que pueden recurrir a TurboTax y no hacer sus impuestos al reunirse con experto de TurboTax Live que presentará la declaración por ellos

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–TurboTax, de Intuit (NASDAQ: INTU), la plataforma tecnológica global que incluye TurboTax, QuickBooks, Credit Karma, and Mailchimp anunció hoy su campaña integrada para conectar con los contribuyentes latinos. Buscando empoderar y educar a la comunidad hispana en todo el país, esta estrategia de marketing incluye publicidad de marca, activaciones digitales y de medios sociales, esfuerzos de relaciones públicas, así como integraciones de medios.

“La población latina de Estados Unidos se ha convertido en el grupo minoritario de mayor crecimiento en la nación y no hay duda de su influencia en la economía actual”, dijo Cathleen Ryan, vicepresidente senior de marketing de Intuit TurboTax. “TurboTax se compromete a entender sus necesidades y proporcionar productos y recursos en español y adaptados a la cultura que puedan orientar a los contribuyentes latinos en su experiencia de presentación de impuestos con certeza y con el apoyo que se merecen”.

La campaña de marca para latinos es una extensión de la campaña publicitaria “Come To TurboTax” (Ven a TurboTax, en español) para 2023. Se centrará en las ofertas de TurboTax Live de la compañía, incluyendo el nuevo y recientemente lanzado TurboTax Live Full Service en Español con acceso a compras en español, experiencias de incorporación y expertos en impuestos bilingües que pueden hacer tus impuestos por ti. Nuestra oferta Live aprovecha la plataforma de expertos de Intuit impulsada por IA que pone en contacto a los contribuyentes con un experto en impuestos bilingüe con experiencia para manejar su situación tributaria única y preparar, firmar y presentar sus impuestos por ellos. No más esperas ni preguntas, sólo impuestos bien hechos y sin preocupaciones.

Creada por Wieden+Kennedy, la campaña incluye los anuncios en español “Cocinar no es hacer impuestos” y “Pasarla con tus hijos es no hacer impuestos“, en los que aparecen contribuyentes haciendo lo que mejor saben hacer: no pagar impuestos. Ambos anuncios invitan a los consumidores a despreocuparse y entregar sus impuestos a un experto de TurboTax Live para disfrutar de una experiencia de servicio completo, ahora disponible en español. Además de emitir anuncios de televisión en español en Univision, UniMas, Telemundo y Estrella TV, entre otros, la campaña 2023 de TurboTax incluirá lo siguiente:

Activación de mensaje para latinos #LeaveItToTheExperto: Para dar inicio a la temporada, TurboTax activa su campaña con la serie de videos en redes sociales “Leave It to the Experto” (Déjaselo al experto), liderada por el influencer latino Jesús Morales, quien salió a las calles e interceptó a personas reales para invitarlos a experimentar TurboTax Live Full Service en Español por primera vez y reunirse con un experto bilingüe de TurboTax REAL y de confianza, en el camión móvil de la marca, disponible para cualquier pregunta y orientación relacionada con los impuestos. La activación reunirá contenido para compartir en las redes sociales y destacará cómo los consumidores latinos ahora pueden acudir a TurboTax sin preocupaciones y hacer cualquier otra cosa que no sea impuestos.

Programa de responsabilidad corporativa #LeadingConEducación: TurboTax continúa empoderando a la próxima generación de profesionales latinos por tercer año consecutivo. En asociación con Everfi, la marca se compromete a proporcionar a los estudiantes de secundaria y universitarios capacitación sobre las finanzas y los impuestos, además de becas, para ayudarles a completar su educación superior. El programa forma parte del mayor compromiso de responsabilidad corporativa de Intuit de llevar herramientas del mundo real a las aulas con el fin de ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de finanzas personales y una mentalidad emprendedora.

Integraciones de Medios con Pero Like en Buzzfeed: Esta temporada de impuestos TurboTax sigue encontrando formas significativas de involucrar a la audiencia latina mediante el patrocinio de contenido culturalmente relevante y el aprovechamiento de talentos de confianza, influencers y plataformas de contenido. Una de las más notables es la integración con la plataforma digital de medios digitales y entretenimiento, Pero Like de BuzzFeed. TurboTax entiende que compaginar la vida, el negocio y los impuestos puede ser difícil. A través de su serie de vídeos "Probé este trabajo por un día", la marca proporcionará apoyo comercial a los empresarios latinos al asociar a cada uno de ellos con un referente destacado en su campo para que este haga el trabajo del emprendedor por un día mientras el emprendedor se reúne con un experto de TurboTax para recibir asesoramiento tributario. Aprovechando el talento de creadores notables como el Rey del Taco de Los Ángeles, Esdras Ocho; el comediante Gadiel Del Orbe; y la narradora y empresaria Vanessa Sirias, la serie está pensada para tocar una fibra humorística y una conexión emocional para celebrar el camino hacia el éxito de los empresarios latinos.

Activaciones de influencers: TurboTax se conecta con los consumidores mediante influencers en redes sociales que comparten su historia personal y muestran los beneficios de usar recursos bilingües de TurboTax, incluyendo nuestro nuevo producto TurboTax Live Full Service, ahora disponible completamente en español. Este año, la marca se ha asociado con influencers como Jay Mendoza, Jenny Lorenzo, Jenny Solares, Basi Cerdan, Fernanda Romero, Abelardo Campusano, entre otros, para amplificar el mensaje de la marca entre las audiencias latinas clave, como los declarantes por primera vez, los millennials, los empresarios independientes, los inversionistas y los padres primerizos.

Contenido y herramientas bilingües: El Blog Bilingüe en Español de TurboTax, continúa ampliando su biblioteca en este idioma, posicionándolo como el recurso de impuestos en español más completo disponible para los consumidores hispanos y los medios de habla hispana. Ofrece contenido culturalmente relevante en inglés y español, como calculadoras de impuestos gratuitas, consejos sobre impuestos e información sobre deducciones de impuestos clave, junto la guía más reciente del IRS (Servicio de Impuestos Internos), que puede impactar en el proceso de presentación de impuestos.

Estos esfuerzos se están llevando a cabo en colaboración con la agencia hispana de relaciones públicas Havas FORMULATIN y la agencia de influencers GOAT.

ACERCA DE INTUIT

Intuit es la plataforma de tecnología financiera global que impulsa la prosperidad de las personas y las comunidades a las que servimos. Con más de 100 millones de clientes en todo el mundo que usan TurboTax, Credit Karma, QuickBooks y Mailchimp, creemos que todos deberían tener la oportunidad de prosperar. Nunca dejamos de trabajar para encontrar formas nuevas e innovadoras de hacerlo posible. Visítanos para obtener la información más reciente sobre Intuit, nuestros productos y servicios, y encuéntranos en las redes sociales.

