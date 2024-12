TurboTax de Intuit lanza la campaña "Now This Is Taxes" ("Ahora los impuestos se hacen así") que muestra sus nuevas y revolucionarias experiencias de impuestos "hechas para ti" a precios inmejorables

La plataforma virtual de expertos de Intuit impulsada por IA redefine una nueva era de preparación de impuestos para consumidores y pequeñas empresas

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), la plataforma de tecnología financiera global que produce TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, y Mailchimp de Intuit, lanzó hoy su campaña de la marca TurboTax "Ahora los impuestos se hacen así", que muestra cómo su experiencia en la presentación de impuestos asistida a través de su plataforma de expertos impulsada por IA, ofrece un enfoque moderno, centrado en los dispositivos móviles y “hecho para ti”, que hace que la forma antigua y compleja de preparar los impuestos sea cosa del pasado. Con precios imbatibles a través de la oferta de su aplicación móvil y un acceso más rápido a los reembolsos, TurboTax encabeza una transformación de la industria. Para satisfacer las necesidades de los contribuyentes que reciben asistencia, la plataforma virtual de expertos de Intuit empodera a sus más de 12,000 expertos en impuestos con capacidades de datos y tecnología de inteligencia artificial para brindarles a los clientes un tipo de asesoramiento financiero que cambiará sus vidas y, al mismo tiempo, hará crecer sus propios negocios. Las experiencias "hechas para ti" significan tecnología de punta en acción, la combinación de agentes de IA y expertos humanos con tecnología de IA que brindan tranquilidad..









“Independientemente de los ingresos, la complejidad de los impuestos o el lugar donde vivan, todos los contribuyentes deberían tener acceso a un profesional de impuestos que les haga obtener cada dólar que se merecen con total confianza y a un precio justo”, dijo Mark Notarainni, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Consumer Group de Intuit. “La campaña 'Ahora los impuestos se hacen así' muestra la próxima generación de preparación de impuestos y marca el comienzo de una nueva era de presentación de declaraciones de impuestos tanto para clientes como para contadores, que introduce en el mercado soluciones revolucionarias y 'hechas para ti'”.

Hoy en día, el proceso de preparación de impuestos asistida está plagado de ineficiencias tanto para los contribuyentes como para los preparadores de impuestos, lo cual hace que más de 10 millones de contribuyentes que reciben asistencia cambien de preparador de impuestos cada año. Aunque trabajar con un preparador de impuestos puede llevar mucho tiempo y ser un proceso manual y costoso, con poca transparencia de precios, muchos contribuyentes toleran estos puntos débiles porque no saben que existe un nuevo estándar de referencia: una manera rápida, y accesible de preparar los impuestos.

Intuit redefine la presentación de impuestos asistida con una extraordinaria experiencia de expertos impulsada por IA. Los contribuyentes pueden encontrar fácilmente a un experto calificado que prepare sus impuestos por ellos en tan solo dos horas usando solo su teléfono móvil. Las ofertas de TurboTax brindan beneficios, como la importación sencilla de datos, reembolsos más rápidos y una Garantía de vida útil de la declaración de impuestos que asegura el 100 % de precisión, soporte en caso de auditoría y el máximo reembolso. Ya sea que presenten sus propios impuestos o los deleguen en su totalidad, los clientes de TurboTax pueden confiar en que obtendrán cada dólar que merecen al mejor precio del mercado.

Para el año tributario 2024, TurboTax brinda acceso a estas experiencias premium a precios excepcionales. A través de la oferta de su aplicación móvil gratuita, todas las personas que no hayan presentado su declaración con TurboTax el año pasado, independientemente de la complejidad de sus impuestos, pueden presentar sus propios impuestos sin cargo a través de la aplicación móvil de TurboTax hasta el 18 de febrero de 2025. A partir del 15 de enero del 2025, los contribuyentes que reciban asistencia y deleguen sus declaraciones de impuestos a un experto bilingüe con TurboTax Live Full Service, si presentan sus declaraciones a más tardar el 25 de marzo de 2025, se les garantizará una reducción mínima del 10 % en los honorarios que hayan pagado a su profesional de impuestos la temporada anterior con la próxima oferta de Beat Your Price.

"Now This Is Taxes" "Ahora los impuestos se hacen así"

"Ahora los impuestos se hacen así" no es solo una campaña; es una transformación en términos de impuestos, con expertos líderes al alcance de cualquiera que los necesite; una experiencia rápida, sencilla e impulsada por IA que hace que los contribuyentes reciban sus reembolsos más rápido, con los mejores precios del mercado.

La campaña emociona y atrae a los clientes que buscan una experiencia de presentación de impuestos que se adapte a sus necesidades. Marca una diferencia clara entre la manera antigua, costosa, manual y demandante de presentar los impuestos sin TurboTax, y la nueva manera de ofertas modernas, convenientes y sin estrés con TurboTax. Al resaltar los beneficios del enfoque tecnológico centrado en el cliente de TurboTax combinado con su red de expertos, la campaña transforma la percepción de la preparación de impuestos de una temida tarea a una experiencia fluida y enriquecedora.

La campaña integrada se llevará a cabo en los EE. UU., y ciertos anuncios publicitarios se transmitirán en Canadá. Está compuesta por una serie de videos que incluyen dos versiones en español y una versión en francés canadiense de los principales anuncios publicitarios. Abarca canales lineales, de streaming, podcasts, audio digital, video digital y redes sociales, e incluye integraciones y colaboraciones con NCAA, Netflix, NFL, Prime Video, Spotify, TikTok y YouTube. Se lanzará una serie de videos durante la temporada de impuestos, que incluyen los siguientes:

Ahora, preparar los impuestos tú mismo es gratis en la aplicación móvil. Una serie de contribuyentes de TurboTax se enteran de que todas las personas que usan TurboTax por primera vez o que no presentaron su declaración con TurboTax el año pasado pueden presentar sus impuestos por su cuenta completamente gratis usando la aplicación móvil, sin importar la complejidad de sus impuestos, hasta el 18 de febrero. Puedes ver el anuncio aquí, y visita el sitio web de TurboTax para obtener detalles sobre la oferta de la aplicación móvil gratuita de TurboTax.

Un influencer gastronómico elige una mejor manera de preparar sus impuestos al conectarse con un experto de TurboTax que puede presentar su declaración y conseguirle hasta $4,000 al instante con un préstamo de Adelanto de Reembolso. Todo esto sucede mientras crea y publica su última obra maestra culinaria. Visita el sitio web de TurboTax para obtener más detalles sobre el Adelanto de Reembolso de Impuestos. Puedes ver el anuncio del lanzamiento de la campaña aquí. Ahora, preparar los impuestos es muy fácil . Una mujer se da cuenta de que no tiene por qué sentirse frustrada al preparar sus impuestos. Puede delegar la preparación de su declaración a un experto de TurboTax, quien puede presentarla por ella en tan solo unas horas mientras ella hace lo que le gusta: correr.

. Una mujer se da cuenta de que no tiene por qué sentirse frustrada al preparar sus impuestos. Puede delegar la preparación de su declaración a un experto de TurboTax, quien puede presentarla por ella en tan solo unas horas mientras ella hace lo que le gusta: correr. Ahora los impuestos comerciales son más sencillos. El propietario de una pequeña empresa ya no les teme a sus impuestos cuando presenta su declaración con un experto de TurboTax especializado en pequeñas empresas, quien no solo prepara su declaración por él, sino que también le brinda asesoramiento durante todo el año sin costo adicional, para que pueda dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio.

El propietario de una pequeña empresa ya no les teme a sus impuestos cuando presenta su declaración con un experto de TurboTax especializado en pequeñas empresas, quien no solo prepara su declaración por él, sino que también le brinda asesoramiento durante todo el año sin costo adicional, para que pueda dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio. Ahora, preparar los impuestos es cambiar. Una pareja joven pasa de pagar el mismo precio por presentar sus declaraciones de impuestos año tras año a usar TurboTax Live Full Service y a pagar menos de lo que le pagó a su profesional en la última temporada de impuestos. Esto les permite terminar las mejoras de su vivienda a refaccionar. La oferta de TurboTax Beat Your Price se lanza el 15 de enero de 2025.

La plataforma de expertos de Intuit impulsa el éxito de los profesionales de impuestos y el crecimiento de la industria.

Al ofrecer la mejor experiencia de presentación de impuestos a precios imbatibles, TurboTax también genera una oportunidad increíble para los expertos en impuestos de todo el país a través de la creación de empleos, la educación continua y la posibilidad de que los expertos hagan crecer su propio negocio en la plataforma de Intuit. La plataforma de Intuit cuenta con más de 12,000 expertos que atienden de la mejor manera las necesidades de los contribuyentes, con el respaldo de la tecnología de IA que ayuda a impulsar su prosperidad financiera.

“Estamos emocionados por liderar la transformación de la experiencia tributaria e invitar a expertos en impuestos a acompañarnos en esta era moderna de preparación de impuestos”, dijo Notarainni. “Con TurboTax, hacemos que los impuestos sean más fáciles, rápidos y convenientes para millones de contribuyentes, a la vez que apoyamos el crecimiento y el éxito de los profesionales de impuestos al potenciar sus ingresos sin costos de infraestructura ni de marketing”.

Intuit tiene el compromiso de hacer crecer la profesión de preparación de impuestos mediante la creación de empleos y oportunidades de ingresos a través de su plataforma y la promoción de la educación. Solo el año pasado, la empresa capacitó a más de 129,000 estudiantes exclusivos a través de Intuit Academy, que brinda capacitación teórica y práctica a las personas interesadas en una carrera como profesional de servicios financieros, sin costo alguno.

La campaña de la marca fue creada en asociación con R/GA, una empresa de innovación creativa, en colaboración con los directores galardonados de Iconoclast, Vania & Muggia.

Acerca de Intuit

Intuit es la plataforma tecnológica financiera global que impulsa el progreso de las personas y las comunidades a las que presta servicio. Con aproximadamente 100 millones de clientes en todo el mundo que usan productos como TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, y Mailchimp, creemos que todos se merecen la oportunidad de prosperar. Trabajamos constantemente para encontrar nuevas maneras de hacerlo posible. Visítanos en Intuit.com y búscanos en las redes sociales para obtener la información más reciente sobre Intuit y nuestros productos y servicios.

