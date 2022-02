TurboTax de Intuit anima a los contribuyentes latinos a preparar sus impuestos “A su manera” mediante iniciativas bilingües integradas

TurboTax continúa animando a los latinos biculturales a alcanzar sus objetivos financieros comenzando por sus propios impuestos

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–TurboTax, de Intuit (NASDAQ: INTU), plataforma tecnológica global que desarrolla TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma y Mailchimp, anunció hoy su campaña integrada para conectarse con los contribuyentes latinos. Con el objetivo de motivar, educar y homenajear a esta comunidad, este año la estrategia de marketing 360 incluye iniciativas de publicidad, medios digitales y redes sociales, y esfuerzos de relaciones públicas, así como asociaciones de contenido y medios de comunicación.

“ Como uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la economía de Estados Unidos, la comunidad latina sigue siendo un conductor clave y una prioridad para nuestro negocio” expresó Cathleen Ryan, vicepresidente de Marketing de TurboTax de Intuit. “ Para nosotros es importante no solo educar a la comunidad latina sobre todo lo relativo a los impuestos usando su idioma de preferencia, sino también entender sus necesidades generales para poder brindarles mejores herramientas y servicios para que puedan confiar en que sus impuestos se prepararán correctamente”.

Como parte de la campaña de la marca “Haz lo tuyo” (“You Do Your Thing”) de este año, la campaña Latina celebra la singularidad de la vida de las personas y muestra la experiencia de la red de expertos en impuestos bilingües de TurboTax Live que pueden ayudar a resolver las situaciones tributarias más complicadas en inglés o en español.

La campaña fue creada por Wieden+Kennedy e incluye los comerciales en español “Delégalo” y “Experiencia”, en los que expertos en impuestos de TurboTax Live ayudan a los contribuyentes a analizar las implicaciones tributarias de contraer matrimonio, trabajar por cuenta propia o expandir el hogar si un abuelo o abuela se muda con ellos. Además de emitir los comerciales en español en Univisión, Telemundo y Azteca América, entre otras cadenas, la campaña de TurboTax se ampliará a través de asociaciones digitales,y de creadores de medios sociales con Pero Like, SUMA Wealth y We All Grow Latina Network.

Pero Like: TurboTax se asociará con el vertical latino de BuzzFeed, Pero Like, para resaltar los beneficios de la asignación de expertos a través de TurboTax Live Full Service con la ayuda de un experto en impuestos bilingüe. Curly Velásquez, creador de Pero Like e creador de contenido en las redes sociales, compartirá su experiencia al presentar sus impuestos con la ayuda de un experto en impuestos de TurboTax Live.

Estos esfuerzos se llevan a cabo en asociación con la agencia de relaciones públicas hispana Havas FORMULATIN.

