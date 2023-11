Tupac Shakur podría ganar su primer Grammy tres décadas después de su muerte

El legendario rapero Tupac Shakur podría ganar un premio Grammy póstumo, casi tres décadas después de su trágica muerte. La noticia llega con la reciente nominación del artista en la categoría de Mejor Película Musical, junto con otros dos íconos de la música, David Bowie y Little Richard, quienes también compiten de manera póstuma.

La nominación de Tupac se debe a la serie documental de cinco capítulos titulada “Dear Mama”, dirigida por Allen Hughes, que lleva el nombre de uno de los sencillos más emblemáticos de Shakur lanzado en 1995 y que explora la vida del rapero y la de su madre, la difunta activista Afeni Shakur.

La serie está disponible para su transmisión en Hulu, y ha capturado la atención de la audiencia al ofrecer una mirada íntima a la vida de Tupac y al impacto que tuvo en la música y la sociedad.

Tupac se enfrenta a David Bowie, con la canción “Moonage Daydream”, y a Little Richard, con “I Am Everything”. Bowie, quien perdió la vida en 2016 después de una valiente batalla contra el cáncer, es recordado como uno de los músicos más innovadores de su generación. Little Richard, por otro lado, falleció en 2020 también a causa del cáncer, y nunca recibió un Grammy en vida.

La nominación de Tupac Shakur a este prestigioso premio se produce en un momento en que su caso de asesinato vuelve a estar en el centro de la atención pública, debido a que Duane Keith Davis, conocido como “Keffe D”, fue recientemente detenido por su presunta participación en el asesinato de Tupac en 1996, después de décadas de peticiones para rendir cuentas por la muerte del rapero.

El Grammy a la Mejor Película Musical, según la Academia de la Grabación, se otorga a películas de conciertos, actuaciones o documentales musicales, reconociendo el trabajo del artista, director de video y productor de video.

En el caso de Tupac, esta nominación representa no solo un reconocimiento a su impacto perdurable en la música, sino también un tributo a su legado que sigue resonando en la cultura contemporánea.