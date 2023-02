Tudi elige la solución de IA de ThetaRay para monitorizar los pagos locales en México

La aplicación móvil financiera mexicana se integrará con la tecnología AML impulsada por IA para detectar los delitos financieros conocidos y desconocidos

MONTERREY, México & NUEVA YORK & TEL AVIV–(BUSINESS WIRE)–ThetaRay, proveedor líder de tecnología de monitorización de transacciones basada en IA, anunció hoy que Tudi, facilitando una comunidad financiera digital a través de su aplicación móvil, ha elegido la solución AML basada en la nube de ThetaRay para monitorizar sus transacciones en México contra delitos financieros.





Tudi, una empresa de tecnología Stella Tech, está ayudando al mercado de pagos mexicano a trasladar los servicios a pagos sin dinero en una única aplicación que resuelve las necesidades de transacción del usuario final, que incluye pago de cuentas, transferencias de dinero, recargas, servicios de entretenimiento y aranceles gubernamentales. La aplicación también promueve la participación de la marca en la comunidad con los consumidores en el punto de compra del comerciante.

Mediante el acuerdo, ThetaRay le brindará a Tudi su solución de SaaS SONAR para monitorizar las transacciones basadas en IA que pueden detectar los signos más tempranos de delitos financieros sofisticados, entre los que se incluyen el lavado de dinero, el narcotráfico, la financiación del terrorismo y la trata de personas, e incluso los patrones de delitos conocidos y desconocidos. Esto le permitirá a Tudi brindar un servicio que cumpla con la nueva legislación mexicana que regula las empresas de tecnología financiera (LRITF) y haga crecer su negocio con un servicio de pagos seguro y fiable.

“Los legisladores mexicanos les exigen a los proveedores de pagos no bancarios que operen sistemas AML sofisticados que puedan prevenir el lavado de dinero. Estábamos buscando una solución comprobada que nos permitiera cumplir con ellos y pudiéramos anticiparnos al desarrollo de escenarios AML en el país que desafíen y arriesguen nuestras operaciones”, expresó Andrés Adame Guajardo, vicepresidente de Producto de Tudi. “La tecnología de ThetaRay nos ayudará a realizar nuestra visión para servir el mercado no bancarizado de México con servicios financieros digitales de bajo costo y convenientes. Las generaciones más jóvenes no se desaniman por la tecnología, y las plataformas digitales les permitirá convertirse en participantes financieros más fuertes, reducir las economías basadas en efectivo y aumentar la prosperidad económica a través del uso de servicios financieros modernos”.

Según el Banco Mundial, en México solo un 37 por ciento de adultos de México [sic] tiene cuentas, y solo un 32 por ciento ha hecho o recibido pagos digitales. Ambas son cifras muy bajas en países con niveles similares de desarrollo.

“Tudi es líder en servicios financieros digitales que está ayudando a promocionar la inclusión financiera llevando servicios innovadores a los participantes económicos de pocos recursos. Con la tecnología AML impulsada por IA efectiva y avanzada de ThetaRay, también pueden confiar los socios financieros y los reguladores”, manifestó Mark Gazit, presidente y director ejecutivo de ThetaRay. “La solución IA de ThetaRay también hace que todo el proceso de monitorización sea eficiente y eficaz, mientras que mejora la satisfacción del cliente, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos con pagos seguros y protegidos”.

La galardonada solución SONAR de ThetaRay se basa en una forma patentada de IA, la intuición de inteligencia artificial, que sustituye a los prejuicios humanos, dando al sistema el poder de reconocer anomalías y encontrar incógnitas fuera del comportamiento normal, incluyendo tipologías completamente nuevas. Permite a las empresas de tecnología financiera y a los bancos aplicar un enfoque basado en el riesgo para identificar eficazmente las actividades verdaderamente sospechosas y crear una imagen completa de las identidades de los clientes, incluso a través de rutas de transacciones complejas y transfronterizas. Esto permite descubrir rápidamente las amenazas de blanqueo de capitales, tanto conocidas como desconocidas.

Acerca de ThetaRay

La solución de monitorización de transacciones SONAR de ThetaRay, impulsada por IA y basada en la “intuición de la inteligencia artificial”, permite a bancos y empresas de tecnología financiera ampliar sus oportunidades de negocio y aumentar sus ingresos mediante pagos transfronterizos fiables y de confianza. La innovadora solución también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. Las organizaciones financieras que dependen de ecosistemas altamente heterogéneos y complejos se benefician enormemente de las inigualables bajas tasas de falsos positivos y altas tasas de detección de ThetaRay.

Para saber más acerca de ThetaRay, visite: https://www.thetaray.com/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Nina Gilbert, ThetaRay

Nina.gilbert@thetaray.com