El comentarista estadounidense Tucker Carlson aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría accedido a sus mensajes privados. Además, podría preparar una recomendación para investigarlo por presuntas violaciones de la Foreign Agents Registration Act (FARA).

Carlson hizo la afirmación en un video publicado en la red social X. Allí indicó que funcionarios de inteligencia habrían revisado sus comunicaciones con personas en Irán antes del inicio del actual conflicto en Medio Oriente.

El comunicador negó haber actuado como agente de un gobierno extranjero. Además, defendió que los periodistas suelen mantener contacto con fuentes internacionales como parte de su trabajo informativo.

Protestas en Irán dejan cientos de muertos y elevan la presión internacional se registre ante el Departamento de Justicia para garantizar transparencia sobre la influencia externa. Así se busca transparencia en la política estadounidense.

Hasta el momento, ni la Agencia Central de Inteligencia ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado públicamente la existencia de una investigación o de una recomendación formal contra Carlson. Por otra parte, el comentarista también señaló que no cree que el caso llegue a convertirse en un proceso penal.

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