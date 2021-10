¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest anuncia los ganadores de los premios 2021

El festival de un mes de duración que celebra a los cineastas latinx emergentes concluye con la entrega de premios ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest

BROOKLYN, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest un festival de cine virtual de un mes de duración presentado durante el Mes de la Herencia Hispana por HITN-TV para celebrar y apoyar a los cineastas latinx emergentes, anunció las películas premiadas de este año en un evento en línea organizado en cineyouthfest.org.

“I Am Soil Breaking Off”, producida y dirigida por Paloma Sierra, escritora, educadora y curadora nacida en San Juan, Puerto Rico, ganó el gran premio de $ 5.000 del festival. El cortometraje basado en un poema escrito por Sierra comparte una metáfora sobre la identidad nacional y la migración presentada a través de una semilla de manglar y su viaje a través del océano. El trabajo de Sierra combina música, lirismo y traducción; y a menudo se centra en la población hispana de los Estados Unidos.

“Como puertorriqueña nacida y criada en la isla que también ha vivido en la diáspora, soy muy consciente de las tensiones entre quienes viven dentro y fuera de ella. Como puertorriqueños, a menudo cantamos a todo pulmón “Yo sería borincano aunque naciera en la luna”, pero no logramos poner esta creencia en práctica”, dijo Sierra. “Escribí, dirigí y produje el video poema “I Am Soil Breaking Off ” en respuesta a esta realidad. Tengo la esperanza de que, en el futuro, podamos reconocer que los puertorriqueños pueden existir, prosperar y crecer tanto en nuestra hermosa isla como fuera de ella”.

“Doble Cultura”, elegida como la ganadora del premio estudiantil, está dirigida por la cineasta chicana de 22 años de Windsor, California, Yessenia Sánchez, quien recibió una beca de $ 2,000. Esta película se centra en Marisol, una niña de 12 años que trabaja como traductora para su familia debido a su condición de única angloparlante en su hogar. Destaca la responsabilidad y el impacto psicológico que soportan los niños que se ven obligados a acudir a espacios de adultos para mediar por sus familiares.

Según Sánchez, su película tiene como objetivo crear una mayor conciencia sobre la marginación de los inmigrantes discapacitados de la clase trabajadora. “Ver a tus padres vivir estas inmensas malinterpretaciones y malentendidos mientras tú también estás expuesto a estos estigmas puede tener efectos perjudiciales sobre cómo crecerás y te desarrollarás más adelante”, dijo Sánchez. “A través de mi cortometraje, espero transmitir las presiones, las ansiedades y el nivel de profesionalismo que debe asumir un niño y al mismo tiempo ser la única fuente de comunicación para sus padres”.

“Nuestros jóvenes creadores latinx han vivido una serie de experiencias y han desarrollado puntos de vista únicos sobre lo que significa crecer, vivir y trabajar en la cultura estadounidense”, dijo Lina Sands, directora de marketing de HITN. “Queremos que esas experiencias y sus voces se representen en películas y se compartan en todo el país para empoderar e inspirar a otros latinos, tanto estudiantes como adultos, y lograr un cambio más amplio en la sociedad. Nos complace brindarles a estos talentosos creadores la oportunidad de compartir su trabajo a través de las múltiples plataformas de HITN “.

Además de las dos películas ganadoras seleccionadas por los jueces del festival, “Nuestro Rostro”, dirigida por Damaris Calderón, fue la favorita del público, y recibió el premio Voters ‘Choice Award. La ganadora de My Pandemic Year fue Amanda Hunter, una estudiante de cine de St. Francis College en Brooklyn, Nueva York, que participó en la Conferencia de Jóvenes Cineastas del Cine Youth Fest.

Las películas que recibieron una Mención de Honor incluyen “La fiesta italiana de Williamsburg” de Erica Star Domena; “Hirviendo” de Wendy Medina Herrera; “Milagro de amor” de José Vera; “Ocurrió en East L.A.” de Víctor R. Aguilar; “Señora Océano” de Omar De Leon; “Pandemates” de Devin Redmond; “Amor Encerrado” de Nory Gonzalez y “Oda a Las Frijoles / Ode to the Beans” de Karolina Esqueda.

Las películas ganadoras y la selección de otras obras destacadas del festival fueron reconocidas durante la entrega de premios ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest que se transmitió en vivo el 24 de octubre y fue presentada por la comediante y actriz Lorena Russi y la activista y educadora Jessie Fuentes. La entrega de premios se puede ver en la aplicación HITN GO, en el sitio web de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest y el canal de YouTube del concurso.

Además de la oportunidad de competir en el festival de cine y difundir su trabajo en HITN, ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest ha ofrecido una ventana de exposición a jóvenes cineastas frente a los principales profesionales latinos en sus campos. La serie de eventos virtuales del festival, Conversations Among “X”, y la Conferencia Cine Youth Fest para Jóvenes Cineastas conectaron a los aspirantes a cineastas con expertos de la industria galardonados a través de talleres educativos y paneles de discusión.

“A través de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest hemos podido crear oportunidades y conexiones para una gran cantidad de jóvenes cineastas y artistas brillantes y prometedores”, dijo Luis Alejandro Molina, director de ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest. “Nuestros realizadores produjeron contenido excepcional que invita a la reflexión, y los jueces y panelistas que apoyaron el evento brindaron su tiempo y talento para informar e inspirar a la próxima generación de creativos latinos”.

¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest se presentó en colaboración con instituciones educativas de los Estados Unidos, incluida Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Dallas, Pensilvania, Miami y San Juan, Puerto Rico. Un jurado independiente evaluó los proyectos y los ganadores fueron seleccionados en base a criterios que incluían conocimiento del tema, creatividad en el enfoque del tema, aspectos técnicos (como dirección, actuación, cinematografía y edición), originalidad e impacto narrativo e inspirativo de la pieza.

Para obtener más información sobre ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest y para ver las 20 mejores películas del festival, visite https://cineyouthfest.org/.

