Trump y Xi discutirán TikTok, aranceles y Nvidia en llamada clave

La esperada llamada entre Donald Trump y Xi Jinping abordará temas críticos como TikTok, aranceles y la disputa por Nvidia. En medio del actual clima de tensiones entre Estados Unidos y China, este diálogo puede influir significativamente en el futuro de la relación bilateral.

Ambos líderes se preparan para tratar el destino de TikTok, una aplicación bajo fuerte escrutinio en Washington por presuntos riesgos de seguridad nacional. La administración estadounidense evalúa nuevas reglas y posibles restricciones que afectarían tanto a usuarios como a la empresa matriz ByteDance. Este tema se discute, además, en el contexto de recientes iniciativas para limitar la presencia de tecnología china en el país.

Por otro lado, los aranceles y el acceso de Nvidia al mercado chino han sido motivo de constantes fricciones. Nvidia, gigante de los semiconductores, está en la mira por sus colaboraciones e intereses en China, mientras que las tarifas entre ambos países mantienen a los mercados en vilo. Según se informa, Trump y Xi explorarán posibles acuerdos para reducir tensiones, aunque las posiciones siguen siendo distantes.

Los especialistas señalan que la interacción entre Trump y Xi podría tener un impacto inmediato en el comercio global y la industria tecnológica. Si bien existen pocas expectativas de avances sustanciales, toda decisión podría reflejarse en la política exterior estadounidense y el papel de China como potencia tecnológica.