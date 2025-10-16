Trump y Putin se reunirán en Budapest para buscar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves en su red social Truth Social que se reunirá próximamente con el presidente ruso Vladimir Putin en Budapest, Hungría, para una segunda ronda de conversaciones presenciales destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania.

El anuncio se produjo un día después de que Trump mantuviera una llamada telefónica con Putin, la cual describió como “muy productiva”, y un día antes de la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a la Casa Blanca. Según Trump, ambos líderes acordaron que la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre sus asesores de alto nivel, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, como paso previo al encuentro entre los mandatarios.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta ‘ingloriosa’ guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su publicación.

El enviado especial de Putin, Kirill Dmitriev, compartió el anuncio en la red X (antes Twitter), calificando la reunión como “positiva” e “importante para el mundo”. Sin embargo, acusó a “belicistas” del Reino Unido y la Unión Europea de intentar “frustrar los esfuerzos de paz”.

Esta sería la segunda reunión entre Trump y Putin sobre el conflicto. La primera tuvo lugar en agosto en Alaska, pero no produjo avances concretos hacia un acuerdo. En esa ocasión, ambos líderes se reunieron durante casi tres horas en un encuentro que generó críticas por el trato protocolario que Trump dio al mandatario ruso.

La nueva cita ocurre mientras Trump evalúa autorizar el envío de misiles Tomahawk a Ucrania, una medida que marcaría un incremento significativo en el apoyo militar estadounidense al gobierno de Zelenskyy.

El anuncio también llega pocos días después de que Israel y Hamas aceptaran la propuesta de paz impulsada por Trump para poner fin a la guerra en Gaza, que incluyó un alto al fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros. Trump expresó su esperanza de que ese éxito diplomático sirva como impulso para lograr un acuerdo en el conflicto ruso-ucraniano.

Durante su campaña, Trump había prometido poner fin a la guerra en Ucrania en menos de 24 horas tras asumir el cargo, aunque con el paso de los meses moderó su discurso. Mientras antes sugirió la posibilidad de un intercambio territorial, recientemente afirmó que Ucrania, con el respaldo de la Unión Europea, “está en posición de recuperar todo su territorio original”.

Hasta el momento, ni el Kremlin ni el gobierno ucraniano han confirmado oficialmente la fecha exacta del encuentro en Budapest.