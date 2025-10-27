Trump y Putin enfrentados nuevamente por el nuevo misil ilimitado ruso

Rusia reaccionó ante ensayos del misil ilimitado Burevestnik ha acaparado la atención internacional, luego de que el alto mando ruso se pronunciara sobre los posibles avances en las pruebas de este misil estratégico con capacidad nuclear.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró recientemente que en caso de pruebas o despliegues futuros del misi ilimitado Burevestnik, Rusia actuará conforme a sus intereses nacionales y al derecho internacional.

El Burevestnik es uno de los sistemas de armas más avanzados presentados por Rusia en años recientes, concebido para burlar los sistemas de defensa antimisiles occidentales.

¿Qué es el misil Burevestnik y por qué genera preocupación?

El Burevestnik, también conocido como SSC-X-9 Skyfall en la nomenclatura de la OTAN, es un misil de crucero con propulsión nuclear.

Su principal característica es la capacidad de permanecer en el aire por largos periodos y alcanzar objetivos a distancias intercontinentales, lo que lo convierte en un desafío tecnológico y estratégico para el equilibrio mundial.

Expertos han alertado sobre los riesgos medioambientales y geopolíticos ligados a su desarrollo y pruebas.

La reacción de Rusia ante ensayos del misil de crucero ilimitado Burevestnik es observada de cerca por países vecinos y por potencias occidentales, quienes temen que una nueva carrera armamentista se reactive en Europa y otras regiones.

Organizaciones como el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) advierten sobre la necesidad de diálogo y control de armas.

El presidente de Estados Unidos se pronunció luego de que el gobierno de Rusia confirmara la exitosa prueba de este misil de crucero nuclear de alta tecnología, un desarrollo que ha generado gran preocupación entre autoridades militares de Occidente.

El misil ilimitado Burevestnik se presenta como uno de los proyectos armamentísticos más avanzados de Rusia.

Vladimir Putin lo ha descrito como una de las armas “invencibles” de su país, ya que, según fuentes oficiales rusas, el alcance del misil sería virtualmente ilimitado y tendría capacidad para eludir los sistemas de defensa existentes.