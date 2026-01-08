Trump y Petro hacen las paces tras una ola de agresiones verbales: "Fue un gran honor hablar con él"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según confirmaron fuentes de la Casa de Nariño este miércoles.

Esta inédita llamada entre Trump y el mandatario colombiano ha generado diversas reacciones y preguntas sobre su trasfondo político y sus posibles implicaciones para la región.

La noticia de que Trump habla con presidente de Colombia sorprendió tanto a analistas como a sectores políticos, ya que actualmente Trump no ocupa un cargo oficial, mientras que Gustavo Petro lidera uno de los gobiernos progresistas más relevantes de América Latina.

Temas abordados en la conversación entre Trump y Petro

De acuerdo con la información preliminar, la llamada tuvo un tono cordial y se centró en “temas de interés bilateral”, aunque ninguna de las partes ha ofrecido detalles concretos sobre los aspectos discutidos.

Algunos analistas sugieren que la conversación pudo haber abordado asuntos económicos, cooperación en seguridad y el complejo clima político de la región.

El contacto directo entre ambos líderes ocurre en un contexto de tensiones políticas internacionales y de cara a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Trump busca postularse nuevamente.