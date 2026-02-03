Trump y Petro concluyen meses de discrepancia con una histórica reunión 

El esperado encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y Gustavo Petro marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia.

Trump recibió a Petro en la Casa Blanca en medio de notorias tensiones previas, motivadas por diferencias en temas de política internacional, lucha contra el narcotráfico y desafíos migratorios en la región.

Antagonismos previos y retos en la agenda



Las relaciones Colombia-EEUU han atravesado meses complicados. Petro, presidente de Colombia, se ha mostrado crítico ante algunas posturas tradicionales de Washington, mientras que Trump, de nuevo con gran influencia en la política estadounidense, ha sido escéptico con temas clave defendidos por el gobierno colombiano, como la estrategia antidrogas y la transición energética.

Durante la reunión, ambos líderes discutieron asuntos de seguridad, cooperación económica y el rumbo de la política regional.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron que el ambiente fue “cordial, pero sin concesiones”.

Aunque no se esperan anuncios inmediatos, el gesto de diálogo es interpretado como un intento de recomponer una relación históricamente estratégica para América Latina.

En la agenda también pesaron asuntos de migración y la coordinación en foros internacionales, puntos donde existen intereses comunes, pero también desacuerdos que seguirán siendo objeto de conversación.