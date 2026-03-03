Trump y Netanyahu se contradicen: Irán no tiene "nada" para la guerra, pero puede tomar un tiempo acabarla 

En declaraciones recientes, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán habría pedido entablar negociaciones tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos. Además, señaló que el país persa “ya no tiene defensa aérea”, armada ni liderazgo.

Esta afirmación surge tras una jornada de intensos enfrentamientos en la región, donde la tensión por los ataques escaló a un nuevo nivel diplomático y militar.

Según Trump, la capacidad de defensa aérea iraní quedó severamente afectada, dejándolo vulnerable a futuras ofensivas, lo que motivó sus intenciones de buscar diálogo.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán viene escalando en los últimos meses. Las acciones militares recientes han impulsado debates sobre la estabilidad en la zona. Asimismo, se discute la posibilidad de nuevos acuerdos o confrontaciones.

A pesar de la gravedad de la situación, autoridades iraníes se han limitado a comentarios oficiales, mientras analistas internacionales advierten sobre el impacto de una defensa aérea debilitada para la seguridad nacional de Irán.

El pronunciamiento de Trump añade un componente político importante en las repercusiones de los recientes bombardeo.

La guerra no será interminable

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán no se convertirá en una guerra interminable.

Las declaraciones, en plena escalada de hostilidades, buscan tranquilizar a la comunidad internacional y a los países de la región. El objetivo es calmar inquietudes sobre un posible conflicto prolongado.

El conflicto entre Israel e Irán ha dominado el panorama político en Medio Oriente durante los últimos meses. Esto ha sucedido después de una serie de intercambios de amenazas, ataques aéreos y sanciones.

Sin embargo, Netanyahu afirmó ante medios internacionales su intención de evitar que esta crisis se extienda por tiempo indefinido, “no estamos entrando en una guerra interminable”, sentenció el mandatario israelí.