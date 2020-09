Trump vuelve a sembrar dudas sobre aceptar los resultados en las próximas elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por segundo día consecutivo evito comprometerse con una transferencia pacífica del poder en caso de que su contrincante demócrata Joe Biden, lo venza en las elecciones del próximo 3 de noviembre del presente año.

El mandatario en varias ocasiones repitió que la elección sería una “gran estafa”, si Biden ganara los comicios. “Queremos asegurarnos de que la elección sea honesta, y no estoy seguro de que pueda serlo”, dijo el mandatario norteamericano durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, momentos antes de partir hacia Carolina del Norte.

Cabe destacar que varios referentes y líderes republicanos no se apegaron a la postura de Trump y garantizaron que de ganar Joe Biden ellos respetarían los resultados de las elecciones. El líder de la mayoría republicana en el Senado de EEUU, Mitch McConnell a través de su cuenta de Twitter, tuiteó: El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será investido el 20 de enero. Habrá una transición ordenada tal y como la ha habido cada cuatro años desde 1792”.

“Permítanme ser muy claro (…) Será (una transición) pacífica”, dijo el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. “Trump tendrá una muy buena toma de posesión y unirá a esta nación en lugar de radicalizarla”, agregó.

Por su parte los demócratas arremetieron contra la postura del presidente estadounidense y compararon sus comentarios con los de un líder autoritario y advirtieron a los estadounidenses que tomaran en serio las palabras de Trump.

“No está en Corea del Norte, no está en Turquía, usted no está en Rusia, señor presidente, y por cierto no está en Arabia Saudita”, fueron las palabras de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, hacia Trump. “Está en los Estados Unidos de América. Es una democracia, entonces, ¿por qué no intentas por un momento honrar tu juramento a la Constitución de los Estados Unidos”.

No es la primera vez que Trump toma este tipo de actitud de cara a unas elecciones presidenciales, en 2016 el mandatario evitó comprometerse a aceptar los resultados en caso de que perdiera contra Hillary Clinton.

Por su parte Chris Edelson, profesor de la American University aseguró que los comentarios de Trump representan una amenaza única para el pilar central de la democracia. “Es imposible subrayar los absolutamente extraordinaria que es esta situación; realmente no hay precedentes en nuestro país”dijo. “Este es un presidente que ha amenazado con encarcelar a sus oponentes políticos. Ahora sugiere que no respetaría a los resultados de una elección. Estas son señales de advertencia graves”.