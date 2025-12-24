Trump viajó varias veces en los famosos vuelos de Epstein 

La relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein vuelve a estar en el centro del debate público tras revelarse que el presidente de Estados Unidos participó en al menos ocho vuelos en los aviones privados del financista.

Las nuevas revelaciones parten de documentos judiciales publicados recientemente, aportando luz sobre los detalles y acompañantes que estuvieron en distintos trayectos con Trump y Epstein.

Esta información refuerza los cuestionamientos acerca del círculo cercano del polémico empresario fallecido.

De acuerdo con los documentos obtenidos y difundidos por diversos medios, Trump aparece registrado en vuelos realizados principalmente en 1993, a bordo de aeronaves asociadas a Epstein.

Los informes dan cuenta de itinerarios desde y hacia lugares como Palm Beach, Nueva York y otros destinos frecuentes para figuras de alto perfil.

Detalles sobre los vuelos y quiénes los acompañaron

Los registros de vuelo no solo mencionan a Trump, sino también a otras personalidades que se desplazaban en compañía de Jeffrey Epstein.

Las bitácoras detallan fechas, destinos y, en algunos casos, los nombres de pasajeros relevantes.

Hasta ahora, no existe evidencia pública que vincule directamente estos trayectos con algún delito cometido por Trump, pero el hecho de aparecer reiteradamente en los registros de Epstein genera inquietud y renovadas especulaciones.

A raíz de estas revelaciones, analistas y el público exigen una mayor transparencia sobre las conexiones pasadas del exmandatario y otras figuras políticas con Epstein.

El caso sigue desarrollándose en los tribunales y ya ha afectado la reputación de varias personalidades.