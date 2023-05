Trump utiliza inteligencia artificial para burlarse del lanzamiento de Ron DeSantis

El expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, utilizó la inteligencia artificial para burlarse del lanzamiento electoral de Ron DeSantis.

La parodia consta de unos segundos, y recrea la voz de Elon Musk, George Soros, Hitler y el “Diablo” con el uso de la tecnología.

El video lo publicó en su plataforma Truth y recrea el estilo de Twitter Space para burlarse de quien será su oponente en las elecciones internas.

Agregó figuras como el FBI, Dick Cheney y el mismo que habla al final, destacando una supuesta victoria electoral.

El final del video ha generado una ola de comentarios en la red social de Truth y en los medios de comunicación en los que se destacó la noticia.

“Hola a todos, bienvenidos a nuestros espacios de Ron DeSantis en Twitter”, dijo la voz que recreó a Elon Musk y la cual fue interrumpida por la voz de George Soros.

En el video de Trump para burlarse de su oponente se muestran las fallas técnicas en el lanzamiento de campaña.

Al finalizar la parodia, aparece Trump con un mensaje que dejó confundidos a muchos.

“¡Espera, Elon! El verdadero presidente va a decir unas palabras. Al Diablo, voy a patearte el culo muy pronto. Hitler, ya estás muerto. Dick Cheney, parece que te unirás a Hitler muy pronto. Klaus Schwab y George Soros, voy a meter sus culos en la cárcel. Y Ron DeSanturrón puede besar mi gran y hermoso culo presidencial de 2024. Trump 2024 bebé, ¡vamos!”.

Ron DeSantis anunció el martes el lanzamiento de su candidatura por medio Twitter Space, acompañado por Elon Musk.

El equipo de Trump publicó este video luego del Space de ayer de Elon Musk con De Santis.

Trump's team posted this video making fun of Elon and DeSantis. The result is hilarious😂: pic.twitter.com/7mia9lCGDv

— Mαr Mounier 🌐 (@elhigadodmarita) May 25, 2023