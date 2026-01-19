Trump utiliza a Rusia para intentar cumplir su plan de dominar Groenlandia

Donald Trump ha vuelto a estar en el centro del debate internacional tras declarar que llegó el momento de eliminar la amenaza rusa sobre Groenlandia.

La región ártica ha captado la atención mundial por su importancia geoestratégica y la posible influencia de Rusia en el área.

Las palabras del mandatario estadounidense reavivan la discusión sobre el control y la seguridad en Groenlandia, una isla clave entre América y Europa.

Trump señaló que “se debe actuar de inmediato para eliminar la amenaza rusa sobre Groenlandia”, subrayando la preocupación por la presencia militar y las actividades estratégicas de Rusia en el Ártico.

Sus declaraciones coinciden con el aumento de tensiones internacionales y el interés de varias potencias en el control de zonas polares ricas en recursos naturales y rutas marítimas emergentes.

Groenlandia, punto clave en la geopolítica actual

Desde hace varios años, Groenlandia se ha convertido en un escenario crucial en la competencia entre Estados Unidos, Rusia y otras naciones.

El Ártico alberga reservas energéticas y está considerado fundamental para la seguridad global, motivando a múltiples gobiernos a posicionar sus intereses en la región.

Esta situación también ha generado debates sobre soberanía, desarrollo local y la protección ambiental del territorio ártico. Cabe recordar que, durante su presidencia, Donald Trump ya había manifestado interés en Groenlandia, incluso proponiendo su compra a Dinamarca, lo que generó polémica en su momento.