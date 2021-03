Trump tiene un plan para que no lo censuren: Crear su propia plataforma

El expresidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, planea lanzar su propia plataforma social para evitar la censura en sus comentarios como pasó hace unos meses.

Según el asesor de campaña del exgobernante, Jason Miller, la red social estaría disponible en dos o tres meses.

La idea de crear su propia plataforma surgió luego de la suspensión de sus cuentas en Facebook, Twitter y otras por sus publicaciones, consideradas violatorias a las normas.

Desde el pasado 6 de enero, las cuentas de Trump fueron canceladas, lo que lo obligaría a buscar otro mecanismo para evitar la censura.

‘Trump volvería a ingresar al espacio de las redes sociales con una nueva plataforma que redifiniría completamente el juego’, acotó Miller.

Las declaraciones han generado varias reacción, aumentando la incertidumbre porque el asesor no brindó mayores detalles de la nueva y propia plataforma de Trump.

Además, el anuncio de una nueva red se da a pocos días que Twitter anunciara que buscaría la opinión pública sobre cuándo y cómo prohibir a los líderes mundiales hacer posteos.

Por su parte, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esgrimió la censura a las cuentas de Trump, calificándolo como un abuso.

“¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, te castigo porque yo juez, como la Santa Inquisición. Considero que lo que estás diciendo es perjudicial ¿Dónde está incluso la norma, la legislación? Eso es un asunto de Estado, no es asunto de las empresas”, manifestó el presidente mexicano en aquel momento.

Agregó: “No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook. No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir?’.