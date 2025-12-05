Trump tiene su "Premio de la Paz": la FIFA no dudó en darle el honor de otorgarle el galardón

La FIFA sorprendió al mundo al anunciar que otorga su propio Premio de la Paz a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, justo antes del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Esta distinción, entregada en la Trump National Doral Golf Club de Miami, ha generado un amplio debate internacional debido a la figura polémica de Trump y la decisión de la FIFA de crear y conceder este galardón especial.

El reconocimiento se produce en el marco del sorteo del Mundial que se celebrará en América del Norte, y según la FIFA, destaca el papel que Trump tuvo durante la negociación para que EEUU, México y Canadá fueran sedes conjuntas del torneo.

La entidad aseguró que la distinción refleja "aportes a la paz internacional y la cooperación entre países" en materia deportiva.

¿Por qué la FIFA premió a Trump?

El anuncio ha levantado cuestionamientos sobre la neutralidad y los mensajes que la FIFA busca enviar con este nuevo premio.

Diversos sectores consideran controversial premiar a un líder cuya política exterior y retórica han sido ampliamente debatidas.

La FIFA argumentó que el galardón reconoce el esfuerzo diplomático detrás del Mundial y el impulso al deporte como puente entre naciones.

A pesar de la explicación, la noticia despertó críticas en redes sociales y entre organizaciones internacionales, quienes subrayan antecedentes conflictivos de Trump con temas de paz global.

Cabe recordar que la FIFA ya ha sido señalada por decisiones polémicas en sus premiaciones recientes, incrementando la discusión sobre su papel político.