Trump tiene la fotografía de su fichaje policial en la Casa Blanca

El presidente republicano Donald Trump tiene colocada en la Oficina Oval de la Casa Blanca la fotografía del fichaje policial.

La imagen ha circulado en las redes sociales, destacando que el gobernante estadounidense no deja de sorprender con sus acciones, esta vez por una polémica imagen vinculada a su proceso judicial por intentar detener los resultados electorales que favorecieron a Joe Biden.

Entre los medios que han destacado que Trump tiene la imagen de su fichaje fue MoluscoTV, Newsweek, The Independent, entre otros. "La imagen es la portada que publicó en el 2020 The New York Times", se reesaltó.

Seguidores de Trump han aplaudido la idea del gobernante de colocar la histórica imagen en su oficina, recordando los procesos que tuvo que vivir para llegar nuevamente a la presidencia de EEUU.

En la foto de su fichaje, Trump se ve serio y con mirada desafiante, muy similar a la fotografía oficial de la toma de posesión.