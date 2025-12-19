Trump suspende la "lotería de las green cards" por el tiroteo en Rhode Island 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la suspensión de la popular “lotería de Green Cards”, una decisión que revive el debate sobre la inmigración en el país.

El motivo de la medida fue el reciente tiroteo en Rhode Island, en el que el presunto autor habría ingresado bajo este programa, según fuentes oficiales.

La lotería de Green Cards es un mecanismo legal que cada año otorga alrededor de 50,000 visas de residencia permanente a ciudadanos de naciones con baja migración hacia Estados Unidos.

Con esta suspensión, Trump retoma una de sus políticas más controvertidas sobre inmigración, en un contexto de creciente demanda latinoamericana y centroamericana por oportunidades legales para vivir en EEUU.

“Este individuo atroz nunca debería haber sido admitido en nuestro país”, afirmó la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

“Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, escribió Noem en la red social X.



Impacto de la suspensión para los inmigrantes latinoamericanos

La cancelación de la lotería puede afectar particularmente a quienes ven en este sorteo una de las pocas opciones para migrar de manera regular y segura.

En países centroamericanos como Honduras, Guatemala y El Salvador, la inscripción anual en este programa representaba una esperanza de mejorar sus condiciones de vida.

Diversos expertos señalan que el motivo de seguridad argumentado por Trump podría fortalecer posturas más restrictivas en futuras reformas migratorias.

Por su parte, organizaciones en defensa de los migrantes han solicitado que la decisión no afecte a quienes ya estaban en proceso, mientras se mantiene la expectativa sobre posibles alternativas legales de migración.