Trump solicita investigar presuntos vínculos entre Jeffrey Epstein y figuras del Partido Demócrata

El presidente Donald Trump anunció este viernes, a través de su red social Truth Social, que solicitará al Departamento de Justicia y al FBI abrir una investigación sobre supuestos lazos entre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y varias figuras del Partido Demócrata. Entre los nombres que mencionó se encuentra el expresidente Bill Clinton, a quien señaló como una de las personas que deberían ser examinadas por las autoridades.

El anuncio surge pocos días después de que se difundieran correos electrónicos del propio Epstein que mencionan a Trump, generando nuevas controversias en torno al caso. En su publicación, el mandatario también señaló al exsecretario del Tesoro Larry Summers, al empresario Reid Hoffman y al banco JP Morgan Chase, además de “otras personas e instituciones” que, según él, habrían tenido algún tipo de relación con Epstein.

La petición de Trump añade tensión a un caso que continúa generando repercusiones políticas y mediáticas, y que sigue siendo objeto de intensas disputas entre sectores republicanos y demócratas.