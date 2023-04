Trump será fichado y posiblemente esposado: Lo que hay que saber sobre la acusación penal

El expresidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, pasó un fin de semana jugando golf en Florida previo a la audiencia donde será fichado y posiblemente esposado.

Trump, quien se convirtió en el primer exgobernante de la historia en enfrentar cargos penales, comparecerá el martes ante el gran jurado investigador de Manhattan.

La presentación, aunque voluntaria del magnate y aspirante a la presidencia, será un asunto singular para el país que hasta el momento no ha visto un escenario igual.

Ver a un expresidente ser fichado y hasta esposado será un evento impactante para los estadounidenses, más para los seguidores del exmandatario.

Analistas han destacado que el presidente viajará este lunes Nueva York acompañado de los jefes de campaña Sucie Wiles y Chris LaCivita.

“El Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y los funcionarios judiciales están coordinando la seguridad para la esperada comparecencia de Trump”, se informó sobre la coordinación de seguridad que habrá en los tribunales.

Una vez que Donald Trump llegue a la comparecencia, los investigadores procederán a ficharlo, tomarle sus huellas dactilares.

Sobre la ficha policial con la respectiva fotografía, fuentes judiciales han señalado que el procedimiento al exgobernante sería distinto por la filtración de la imagen, ya que se trata de una figura mundial.

“Una vez que el expresidente sea fichado y hasta esposado, se le conducirá a través de un conjunto de pasillos y ascensores hasta la planta donde se encuentra la sala del tribunal”, se informó sobre el momento en que ingrese.

Muchos aseguran que el expresidente no sería esposado porque estaría rodeado de agentes, pero no se sabe con exactitud si se le esposará o no.

Sobre el encarcelamiento de Trump se cree que podría defenderse en libertad con el pago de una fianza.

Su equipo ha indicado que el martes en la noche Trump comparecerá en público, esto porque están seguros de que no quedará bajo reclusión.

Por su parte, los asesores de Trump buscan que las acusaciones y el proceso sea usado para atraer a más seguidores; impulsando un cambio de estrategia que no solo se limite a decir que en una caza de brujas.

Una muestra de la aceptación del exgobernante es la recaudación de 4 millones de dólares para que se defienda de los 30 cargos por el pago de soborno a la estrella del porno, Stormy Daniels.