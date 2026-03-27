El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que, a finales de este año, los billetes de dólar estadounidense incluirán la firma del presidente Donald Trump. Además, esta medida histórica se implementará en conmemoración del 250 aniversario de la fundación del país.

Con este cambio, Trump se convierte en el primer presidente en funciones cuya firma aparecerá en la moneda nacional. Su rúbrica se añadirá junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent. De este modo, reemplazará al nombre del tesorero estadounidense, que había estado presente en los billetes durante más de un siglo.

Scott Bessent destacó la relevancia del hecho y lo vinculó al semiquincentenario de Estados Unidos. Además, calificó la decisión como un reconocimiento a los logros históricos del país y del mandatario.

La inclusión de la firma de Trump en los billetes se suma a una serie de medidas de su administración para dejar su sello personal en instituciones y símbolos nacionales. Entre ellas se encuentran la creación de monedas conmemorativas con su imagen y la incorporación de su nombre en edificios y centros culturales. Además, figura su firma en los cheques de estímulo económico emitidos durante su primer mandato.

Históricamente, la firma en los billetes estadounidenses ha sido responsabilidad del secretario del Tesoro y del tesorero del país desde 1914. Sin embargo, la ley que permitía al presidente delegar esta función se remonta a 1861. Durante la administración de Joseph R. Biden Jr., se registraron retrasos en la inclusión de la firma de la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, debido a demoras en el nombramiento de un nuevo tesorero.

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