Trump señala al New York Times como uno de los peores y más degenerados periódicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido tomar acciones legales y demanda a The New York Times, acusando al periódico de difamación en relación con sus finanzas personales y empresariales.

La acción legal también involucra a tres reporteros del diario, a quienes el exmandatario señala como responsables de daños a su imagen.

Trump sostiene que The New York Times publicó reportajes basados en información ilegalmente obtenida, afectando gravemente su prestigio.

Entre sus alegatos principales, señala que hubo una intención deliberada de perjudicarlo políticamente y de manipular la percepción pública en torno a sus actividades financieras y fiscales.

"Uno de los peores y más degenerados periódicos en la historia... portavoz virtual del Partido Demócrata de izquierda radical", dijo el presidente Trump sobre la demanda The New York Times.



Detalles de la demanda y repercusiones mediáticas

La demanda presentada en una corte del estado de Nueva York solicita una compensación económica, así como una retractación pública.

Este nuevo episodio incrementa la tensión entre Trump y los principales medios de comunicación estadounidenses, un conflicto que ha marcado buena parte de su trayectoria política.

Hasta el momento, el medio de comunicación ha declarado que defenderá su trabajo periodístico y considera que la acción legal de Trump carece de fundamento.

El caso ha generado un debate respecto a la libertad de prensa y los límites de la cobertura noticiosa de figuras públicas.