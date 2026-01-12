Trump se reunirá para definir su respuesta ante la "violencia" en las protestas en Irán 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea una nueva reunión de gabinete este martes con el objetivo principal de definir la respuesta de Estados Unidos ante la crisis en Irán.

La convocatoria, revelada por fuentes cercanas a su equipo, surge luego de un aumento de las tensiones en la región, elevando la preocupación internacional por un posible desencadenamiento de hechos mayores.

La reunión de gabinete de Trump por crisis en Irán busca analizar las últimas novedades e informes de inteligencia.

Según se informó, los temas a tratar incluyen la posible coordinación con aliados, así como la evaluación de sanciones u otras acciones diplomáticas o militares.

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado tras incidentes recientes que colocan en alerta a la comunidad internacional.

Antecedentes de la crisis y posibles escenarios

En los últimos días, el conflicto entre ambas naciones se intensificó tras el ataque a instalaciones petroleras y la retórica confrontativa desde Teherán y Washington.

Analistas consideran que la definición de la postura estadounidense será clave en la estabilidad regional y global.

El equipo de Trump consultará con asesores en seguridad y defensa para definir un curso de acción consensuado. Se espera que los resultados de este encuentro marquen el tono de futuras negociaciones o respuestas a posibles represalias iraníes.