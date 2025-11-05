Trump se reunirá con el presidente sirio para discutir la paz de Medio Oriente 

En un movimiento inesperado que promete reconfigurar el tablero diplomático internacional, Donald Trump recibirá al presidente sirio Ahmed al-Sharaa en la Casa Blanca.

La reunión, programada para los próximos días, tiene como objetivo discutir posibles avances hacia la paz en Medio Oriente, una región históricamente marcada por conflictos y tensiones de largo alcance.

La invitación de Trump al presidente sirio marca un giro notable en la política exterior de los Estados Unidos respecto a Siria.

Durante años, las relaciones bilaterales han estado prácticamente suspendidas debido a tensiones políticas y acusaciones mutuas.

Sin embargo, esta apertura busca posicionar a Washington como mediador fundamental en las negociaciones de paz para la región, en especial tras recientes reacomodos de poder y alianzas en Medio Oriente.



La visita de al-Sharaa y sus implicaciones geopolíticas

La llegada de Ahmed al-Sharaa a la Casa Blanca representa un importante gesto simbólico y un posible punto de inflexión en la búsqueda de estabilidad regional.

Analistas internacionales destacan que un eventual diálogo directo entre Estados Unidos y Siria podría influir en temas tan sensibles como la reconstrucción siria, el retorno de refugiados y el combate contra grupos extremistas en la región.

No obstante, la iniciativa de Trump genera opiniones divididas dentro y fuera de Estados Unidos.

Algunos sectores sostienen que incluir al presidente sirio en la mesa de negociaciones es esencial para cualquier solución estable en Medio Oriente, mientras que otros advierten sobre los riesgos políticos de legitimizar al actual gobierno sirio.