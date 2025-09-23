Trump se lamenta que su relación con Putin no fue suficiente para acabar con la guerra 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamenta relación con Putin al reconocer públicamente que su acercamiento con el mandatario ruso no fue suficiente para frenar la invasión a Ucrania.

En recientes declaraciones, Trump señaló que, a pesar de su vínculo con Vladímir Putin durante su mandato, esto no logró disuadir a Rusia de iniciar el conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional desde 2022.

Durante una intervención citada por diversos medios internacionales, Trump enfatizó la “buena relación” que sostuvo con el presidente ruso y se mostró decepcionado por no haber logrado una mayor influencia para evitar el conflicto.

Estas palabras cobran especial relevancia en el contexto actual de la política estadounidense, donde las posiciones sobre Rusia y Ucrania marcan diferencias entre los aspirantes a la Casa Blanca.

"Pensábamos que iba a ser fácil debido a mi relación con Putin, pero esa relación no significó nada, por desgracia", dijo el presidente de EEUU.

Reacciones internacionales tras las declaraciones de Trump

Las afirmaciones de Trump generaron diversas reacciones entre expertos y políticos, algunos de los cuales consideran que subrayan la complejidad de las relaciones entre Washington y Moscú.

Analistas señalan que, si bien el diálogo es clave en diplomacia, las acciones militares de Rusia evidencian los límites de la influencia personal.

Por otro lado, sectores críticos sostienen que el enfoque de Trump pudo ser insuficiente frente a la gravedad de la situación en Europa del Este.