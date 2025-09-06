Trump se "ensaña" en contra de los inmigrantes trabajadores: Grito y llanto deja redada en Nueva York 

Una redada de inmigración en Nueva York, llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejó un ambiente de tristeza y temor entre las familias migrantes, principalmente latinas.

El operativo, que duró más de tres horas, fue documentado por medios locales y generó una ola de reacciones en la comunidad.

De acuerdo con reportes, agentes federales ingresaron a una vivienda en la ciudad la noche del jueves 4 de septiembre, desatando llantos, gritos y gestos de angustia.

Los vecinos observaron con preocupación cómo varias personas fueron arrestadas y trasladadas en vehículos oficiales. Muchas familias, con niños pequeños, quedaron marcadas por la experiencia, evidenciando el impacto emocional de estos operativos.



Impacto emocional en la comunidad inmigrante

Para muchos residentes, la redada representó la materialización de sus peores temores. Organizaciones defensoras de los derechos migrantes han denunciado que este tipo de intervenciones afectan gravemente la salud mental de quienes residen en barrios vulnerables.

El temor a salir, perder seres queridos o ser separados de hijos es ahora una constante en estos hogares. La redada en Nueva York no solo llamó la atención de la prensa internacional, sino que también reavivó el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

Diversos líderes comunitarios han pedido un trato más humano y solicitan mayor atención a los derechos de los migrantes.