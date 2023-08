Trump se declara no culpable de los 13 cargos que enfrenta en el estado de Georgia

El expresidente Donald Trump ha presentado una declaración de no culpabilidad este jueves, frente a los 13 cargos criminales que enfrenta en el estado de Georgia.

Estos cargos forman parte de una imputación histórica en la cual se alega que Trump, junto con 18 individuos de su círculo cercano, estuvo involucrado en un plan para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado.

Además de su declaración de no culpabilidad, el abogado de Trump presentó la renuncia de Trump a comparecer en persona ante un tribunal del condado de Fulton en Atlanta para la lectura de los cargos en su contra. El documento establece: “Como lo demuestra mi firma a continuación, renunció a la comparecencia formal y me declaro NO CULPABLE de la acusación en este caso”.

De la misma manera, varias de las 18 personas acusadas junto a Trump, han emitido declaraciones de no culpabilidad y han afirmado que no asistirán a Georgia en persona para la lectura de los cargos.

La fecha programada para la comparecencia del exmandatario por los cargos imputados en Georgia estaba fijada para el 6 de septiembre a las 9:30 a.m.

Sin embargo, según Brian Tevis, abogado de Atlanta que representa al exabogado de Trump, Rudy Giuliani, quien también está entre los acusados y no asistirá a la lectura de cargos en persona, la mayoría de los acusados están optando por renunciar a la comparecencia cuando es posible.

La acusación contra Trump en Georgia incluye una variedad de cargos, entre ellos conspiración y otros bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada originalmente para combatir la mafia. La investigación está siendo llevada a cabo por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

Los cargos específicos contra el expresidente incluyen violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado, conspiración para suplantar a un funcionario, presionar para que un funcionario viole su juramento y conspiración para presentar documentos falsos y perpetrar falsificaciones en el contexto de lo que se describe como una “asociación delictiva”.