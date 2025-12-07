Trump se arrepiente de haber indultado al demócrata Henry Cuellar: "te falta lealtad" 

Donald Trump lamenta indulto a Henry Cuellar, luego de que el congresista demócrata anunciara que buscará nuevamente la reelección en el Congreso de Estados Unidos.

Trump, quien concedió el indulto presidencial a Cuellar tras un episodio judicial polémico, expresó su descontento tras la noticia, asegurando que no fue lo correcto perdonar al legislador.

Cuellar, representante por Texas, oficializó su candidatura a pesar del reciente escándalo que lo llevó a estar bajo investigación, tema por el cual, muchos creían que su carrera política estaría terminada.

Sin embargo, la decisión presidencial de otorgar el indulto abrió la puerta para que Cuellar continuara en la política.

"Poco después de firmar el indulto, el congresista Henry Cuellar anunció que volverá a 'presentarse' al Congreso, en el Gran Estado de Texas (¡un Estado donde recibí el mayor número de votos jamás registrados!), como demócrata", exclamó Trump en una larga publicación en Truth Social.

"Tal falta de LEALTAD, algo que a los votantes de Texas, y a las hijas de Henry, no les va a gustar. ¡Bueno, la próxima vez, nada de más señor bueno!" Reacciones políticas tras las declaraciones de Trump

Las declaraciones de Trump han generado debate en el entorno político, especialmente entre ambos partidos.

Analistas consideran que el indulto presidencial, una herramienta utilizada en situaciones excepcionales, puede tener consecuencias inesperadas.

Estos hechos alimentan la discusión sobre la utilización estratégica de esta facultad en el contexto de elecciones.

Además, el Partido Demócrata ha reafirmado su apoyo a Cuellar, mientras que figuras republicanas han utilizado el caso para criticar a Trump.

Según las normas estadounidenses, el indulto presidencial busca corregir posibles injusticias, pero en este caso ha derivado en un debate sobre lealtad y estrategia electoral, especialmente tras la decisión de Cuellar de volver a postularse a la Cámara Baja.