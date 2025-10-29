Trump respalda a Israel y defiende el derecho del pueblo judío a defenderse 

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha manifestado su defensa al ataque del ejército hebreo a Gaza, subrayando que Israel mantiene el derecho de protegerse ante los ataques de Hamas.

Durante una conferencia reciente, Trump reiteró la necesidad de mantener la tregua para evitar una escalada mayor de la violencia en la Franja de Gaza, un territorio que ha sido escenario de fuertes enfrentamientos en los últimos meses.

La postura de Trump sobre el conflicto Israel-Gaza se alinea con la visión de que la seguridad de Israel es una prioridad clave para Estados Unidos y sus aliados.

“Israel tiene derecho fundamental a defender a su pueblo frente a ataques terroristas”, afirmó el exmandatario según recogen medios internacionales.

Esta declaración surge en un momento en que la comunidad internacional reclama una solución humanitaria duradera y el cese al fuego sigue siendo frágil.

“Una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio y tienen que comportarse”, dijo el presidente de EEUU.

Postura internacional ante la crisis en Gaza



Diversos líderes alrededor del mundo han reaccionado ante las declaraciones de Trump.

Mientras algunos valoran el respaldo al alto el fuego, otros cuestionan el equilibrio entre la protección de civiles palestinos y el derecho de Israel a defenderse.

Organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de establecer corredores para ayuda internacional, tema aún en discusión.