Trump relaciona el uso del paracetamol durante el embarazo con el autismo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a situarse en el centro de la polémica al declarar recientemente que el consumo de paracetamol (acetaminofén) durante el embarazo podría estar relacionado con el aumento de casos de trastornos del espectro autista.

Esta afirmación, difundida ampliamente en medios estadounidenses, ha provocado intensos debates sobre la seguridad de medicamentos de uso común durante la gestación.

Aunque las declaraciones de Trump aportan controversia al tema de salud pública, no es la primera vez que se plantea una posible relación entre medicamentos como el paracetamol y el desarrollo neurológico de los niños.

Sin embargo, expertos insisten en que hasta el momento no existen pruebas concluyentes que demuestren un vínculo directo entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y el autismo.

“Recomiendan enfáticamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario... si no puedes resistirlo (dijo sobre la fiebre)”, manifestó Trump.

¿Existe evidencia científica entre el paracetamol y el autismo?



Numerosos estudios han revisado el tema. La Sociedad Española de Neurología señala que la evidencia encontrada es inconsistente y todavía sujeta a revisión.

Por su parte, la FDA, agencia estadounidense de medicamentos, tampoco ha emitido alertas sobre el uso ocasional de paracetamol en mujeres embarazadas, aunque recomienda moderación y consulta médica.

Organismos internacionales y científicos llaman a no tomar decisiones precipitadas basadas en opiniones políticas o personales.

Además, indican que automedicarse sin control puede suponer otros riesgos para la madre y el feto, por lo que siempre es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de consumir cualquier medicamento durante el embarazo.