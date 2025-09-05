Trump reconoce que perdió a India y Rusia ante una profunda y oscura China 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos está perdiendo terreno frente a potencias como China, India y Rusia.

Esta crítica surge a raíz del aumento de la cooperación entre estos países a través de organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que busca reforzar su influencia internacional y desafiar el liderazgo estadounidense.

"Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura", escribió en su cuenta de Truth Social.

La opinión de Trump, quien se mantiene como uno de los políticos más influyentes en el mundo, ponen en la mira la actual política internacional de la Casa Blanca.

El mandatario sostuvo que, bajo el gobierno actual, Estados Unidos ha perdido respeto y autoridad, permitiendo el surgimiento de alianzas estratégicas que pueden modificar el equilibrio global de poder.

Según Trump, la falta de liderazgo contribuye a la expansión de organizaciones que integran a países con agendas propias, como India, Rusia y China, entre otros

"¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!. Presidente Donald J. Trump", concluyó Trump sobre India y Rusia.

La Organización de Cooperación de Shanghái: un nuevo bloque de poder



La OCS se consolida cada vez más como un actor relevante en la política internacional, agrupando a importantes economías emergentes y potencias militares.

La inclusión de China, India y Rusia, junto a otros Estados miembros, ha motivado a analistas a considerar esta coalición como una alternativa al orden mundial liderado por EEUU.

Aunque las advertencias de Trump generan preocupación entre sus seguidores, otros expertos sostienen que el liderazgo de EEUU aún tiene fortalezas en economía, tecnología y defensa.