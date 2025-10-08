Trump quiere usar las ganancias de los aranceles para programas de asistencia alimentaria 

Estados Unidos anunció la implementación de nuevos aranceles para financiar ayuda alimentaria destinada a madres y niños en situación vulnerable, según informaron fuentes oficiales.

Esta medida, que utiliza la recaudación de tarifas arancelarias para apoyar programas de asistencia, ha generado debate por su potencial impacto en la economía y el comercio internacional.

De acuerdo con el gobierno, el objetivo es fortalecer la red de apoyo alimentario y garantizar el acceso a recursos básicos para familias en riesgo.

¿Quiénes se verán más afectados por los nuevos aranceles?

Mientras la administración defiende la iniciativa como un paso necesario para combatir la inseguridad alimentaria, varios expertos económicos advierten que los aranceles podrían encarecer productos importados y aumentar la presión sobre los consumidores.

Sectores importadores y comercios en EEUU muestran preocupación, indicando que el costo adicional podría trasladarse a los precios finales, afectando a la clase media y a las familias de bajos ingresos.

Según analistas, la decisión también podría tener repercusiones en las relaciones comerciales internacionales, sobre todo con países latinoamericanos cuyas exportaciones podrían verse limitadas.