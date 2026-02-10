Trump quiere que Canadá le pague por la construcción de un puente que conecta los dos países 

La noticia de que Donald Trump quiere bloquear la apertura de un puente entre Estados Unidos y Canadá ha causado revuelo en medios internacionales.

El presidente estadounidense está recurriendo a acciones legales para impedir que este importante paso fronterizo entre ambos países sea inaugurado, argumentando preocupaciones económicas.

El puente en cuestión, planeado para facilitar el comercio y el tránsito entre Estados Unidos y Canadá, representa una infraestructura estratégica para ambos países, y que conecta Detroit con Windsor, respectivamente.

Sin embargo, Trump insiste en que la apertura del paso fronterizo podría afectar negativamente a los trabajadores estadounidenses y poner en desventaja a la economía local.

Esta postura ha generado debate tanto en círculos políticos como empresariales, ya que la relación bilateral entre EEUU y Canadá depende en gran medida de rutas eficientes para el intercambio comercial.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación por todo lo que les hemos dado, y también hasta que Canadá trate a Estados Unidos de una manera tan justa y equitativa como la que merecemos”.

Impacto del bloqueo en el comercio y la relación bilateral



El intento de bloquear la apertura del puente puede tener consecuencias significativas para el comercio regional.

Canadá es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, y cualquier obstáculo físico o legal podría impactar en importaciones, exportaciones y empleos ligados a estas actividades.

Líderes empresariales y analistas advierten que este tipo de medidas pueden erosionar la confianza mutua y dificultar futuros acuerdos bilaterales.