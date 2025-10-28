Trump quiere perforar un refugio de vida silvestre en Alaska en busca del oro negro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, busca reactivar la perforación petrolera en Alaska, una decisión que busca reforzar la independencia energética del país norteamericano.

La perforación petrolera en Alaska, especialmente en la región ártica, ha sido objeto de debates sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

Trump declaró hace unos meses que su administración “aprovecharía todas las reservas de petróleo y gas” de Alaska. Sus declaraciones, emitidas antes de su contundente triunfo, se dieron en respuesta directa a las recientes restricciones impuestas por la administración de Joe Biden para limitar la exploración de nuevas fuentes de energía en zonas ambientalmente sensibles del Ártico.

Según Trump, abrir nuevamente los permisos de perforación garantizará precios más bajos de la energía y miles de nuevos empleos.

Impacto ambiental y repercusión internacional

El anuncio enfrenta el rechazo de organizaciones ambientales que advierten sobre los riesgos de explotar ecosistemas frágiles y las consecuencias para el cambio climático global.

Líderes indígenas y grupos locales también han mostrado su preocupación por la perforación petrolera en Alaska y la amenaza que representa para sus territorios y medios de vida.

Internacionalmente, la decisión podría tensar la relación de Estados Unidos con países que han firmado acuerdos para reducir la huella de carbono.

Sin embargo, sectores industriales estadounidenses aplauden la propuesta, argumentando que fortalecerá la energía en Estados Unidos y reducirá la dependencia de petróleo extranjero.