Trump quiere obligar a las farmacéuticas publicar información sobre la eficiencia de medicamentos del coronavirus 

El presidente Donald Trump vuelve al centro del debate, esta vez por sus férreas críticas hacia las farmacéuticas que desarrollaron tratamientos contra el COVID-19.

En recientes declaraciones, Trump cuestiona datos de farmacéuticas sobre COVID y sugiere que la información presentada ante los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) ha “destrozado” la credibilidad de dicha institución.

Durante una entrevista, Trump enfatizó que los tratamientos aprobados en los últimos años han generado más preguntas que respuestas.

El mandatario asegura que las farmacéuticas han presentado reportes confusos, dificultando que el público tenga confianza en los datos de eficacia y seguridad. “Han hecho mucho daño a los CDC porque la gente ya no les cree”, recalcó Trump, subrayando la importancia de una información transparente durante una crisis de salud global.

Las declaraciones de Trump y el impacto en la confianza pública



Las críticas de Trump han sido recibidas con reacciones mixtas en la opinión pública y en el mundo médico.

Mientras algunos sectores comparten la preocupación sobre la transparencia de las farmacéuticas y el manejo de los tratamientos COVID-19, otros consideran que estas afirmaciones podrían potencialmente aumentar la desconfianza hacia las autoridades sanitarias y dificultar futuros esfuerzos de vacunación masiva.

En la región, la discusión sobre la fiabilidad de los tratamientos COVID-19 continúa siendo un tema clave, especialmente para países latinoamericanos que dependen de la información internacional para tomar decisiones en salud.