Trump quiere hablar con Nicolás Maduro antes de ejecutar su plan en Venezuela 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tendría prevista una llamada con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, según reportan fuentes internacionales.

Esta conversación surge en medio del incremento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, un contexto que podría determinar el rumbo de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Trump, conocido por sus políticas contundentes hacia Venezuela durante su mandato, ahora optaría por el diálogo directo con Maduro.

Durante su gestión, Estados Unidos aplicó fuertes sanciones al gobierno venezolano y respaldó a la oposición. Sin embargo, la posible llamada marca un giro que podría influir en la situación política y económica de Venezuela.

Nuevas conversaciones y su impacto regional

El posible contacto entre Trump y Maduro ha generado expectativas y preguntas sobre el futuro de las negociaciones bilaterales.

Expertos consideran que este tipo de acercamientos podrían llevar a una distensión o, al menos, reabrir canales diplomáticos que parecían cerrados.

Además, el desarrollo de estas conversaciones es seguido de cerca en América Latina, donde varios gobiernos buscan soluciones a la crisis venezolana.

En el pasado, el entorno de Trump ha mostrado interés en mantener abiertos ciertos caminos de diálogo, pese a mantener posturas de presión.

Con la actual administración estadounidense incrementando las sanciones y exigencias, un intercambio entre Trump y Maduro podría modificar el escenario geopolítico en la región.