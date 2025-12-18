Trump quiere cancelar decenas de ciudadanías por naturalización

Estados Unidos analiza retirar la ciudadanía a naturalizados sospechosos de haber cometido fraude en su proceso migratorio.

Esta política, impulsada por autoridades migratorias estadounidenses, busca encontrar y revocar hasta 200 casos de naturalizaciones al mes, una meta que algunos expertos consideran poco realista.

El tema ha generado debate, especialmente entre comunidades latinas y defensores de derechos migratorios, ante el temor de procesamientos injustos o errores administrativos.

Un proceso complejo: Desafíos de la medida

Para proceder con la revocación de ciudadanía, el gobierno de EEUU debe probar en tribunales que el beneficiario incurrió en fraude o tergiversó información relevante durante la naturalización.

Sin embargo, expertos migratorios han declarado que es casi imposible identificar tal cantidad de casos mensualmente y destacan los elevados recursos legales y administrativos que esto requeriría.

Además, organizaciones civiles subrayan que la medida podría generar miedo entre inmigrantes legalizados y abrir la puerta a decisiones cuestionables.

Activistas recomiendan que los naturalizados revisen sus historiales migratorios y conozcan sus derechos ante cualquier notificación.

Ante este escenario, resulta relevante la discusión sobre políticas migratorias que afectan a miles de centroamericanos y latinoamericanos en Estados Unidos.