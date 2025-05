Trump propone renombrar el Día de los Veteranos y establecer una nueva fecha de victoria

El presidente Donald Trump sorprendió nuevamente al proponer cambios en dos fechas históricas del calendario estadounidense. A través de su red Truth Social, expresó su deseo de cambiar el nombre del Día de los Veteranos, celebrado cada 11 de noviembre, a “Día de la Victoria de la Primera Guerra Mundial”, argumentando que es momento de “volver a celebrar nuestras victorias”.

Además, sugirió declarar el 8 de mayo como “Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial”, a pesar de que dicha fecha marca solo el fin del conflicto en Europa, mientras que la guerra continuó en el Pacífico hasta septiembre de 1945.

Trump criticó que Estados Unidos no conmemore adecuadamente sus logros militares, alegando que “ya no tenemos líderes que sepan cómo celebrar”. Sin embargo, no aclaró si su propuesta implicaría cambios legislativos o la creación de nuevos feriados federales, lo cual requeriría aprobación del Congreso.

El Día de los Veteranos, creado en 1938 como el Día del Armisticio, rinde hoy homenaje a todos los veteranos de Estados Unidos. La iniciativa de Trump ha generado debate sobre la manera en que el país recuerda sus guerras y a quienes han servido en ellas.