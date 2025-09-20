Trump propone nuevo costo obligatorio para visa H-1B

El presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un nuevo costo obligatorio para la obtención de la visa H-1B, uno de los principales permisos de trabajo para profesionales extranjeros en Estados Unidos. Esta medida, bajo la frase clave “nuevo costo obligatorio visa H-1B”, busca restringir aún más la inmigración laboral y dificultar el acceso al mercado estadounidense para profesionales altamente calificados, incluidos muchos provenientes de Latinoamérica y Centroamérica.
Actualmente, la visa H-1B permite que empresas en Estados Unidos contraten a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, especialmente en sectores como tecnología, salud y educación. Sin embargo, la propuesta de Trump apunta a incrementar el costo del trámite, con el argumento de que así se priorizarán las oportunidades laborales para ciudadanos estadounidenses y se evitará, según él, una supuesta competencia desleal causada por mano de obra extranjera.
De aprobarse, este nuevo costo tendría consecuencias directas en la visa de trabajo en Estados Unidos y dificultaría la llegada de talento internacional. Para muchas empresas tecnológicas y especializadas, la visa H-1B ha sido clave para atraer profesionales con altísima formación, siendo latinoamericanos y centroamericanos una parte relevante de los beneficiados. Consideran que la iniciativa podría desalentar la movilidad internacional de talento y afectar la competitividad de empresas estadounidenses.
Por otro lado, la comunidad migrante latinoamericana ya venía enfrentando obstáculos tras las reformas migratorias recientes en Estados Unidos.
Trump advierte que todo medio de comunicación que lo critique se le revocará la licencia