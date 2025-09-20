Trump propone nuevo costo obligatorio para visa H-1B

El presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un nuevo costo obligatorio para la obtención de la visa H-1B, uno de los principales permisos de trabajo para profesionales extranjeros en Estados Unidos. Esta medida, bajo la frase clave “nuevo costo obligatorio visa H-1B”, busca restringir aún más la inmigración laboral y dificultar el acceso al mercado estadounidense para profesionales altamente calificados, incluidos muchos provenientes de Latinoamérica y Centroamérica.

Actualmente, la visa H-1B permite que empresas en Estados Unidos contraten a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, especialmente en sectores como tecnología, salud y educación. Sin embargo, la propuesta de Trump apunta a incrementar el costo del trámite, con el argumento de que así se priorizarán las oportunidades laborales para ciudadanos estadounidenses y se evitará, según él, una supuesta competencia desleal causada por mano de obra extranjera.

De aprobarse, este nuevo costo tendría consecuencias directas en la visa de trabajo en Estados Unidos y dificultaría la llegada de talento internacional. Para muchas empresas tecnológicas y especializadas, la visa H-1B ha sido clave para atraer profesionales con altísima formación, siendo latinoamericanos y centroamericanos una parte relevante de los beneficiados. Consideran que la iniciativa podría desalentar la movilidad internacional de talento y afectar la competitividad de empresas estadounidenses.

Por otro lado, la comunidad migrante latinoamericana ya venía enfrentando obstáculos tras las reformas migratorias recientes en Estados Unidos.